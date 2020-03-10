Durdurulamayan kriz corona! İşte 115 ülkeye sıçrayan virüsle ilgili son rakamlar

Çin’in Wuhan kentinde başladıktan sonra hızla yayılan corona virüsü, dünya çapında kriz boyutuna ulaştı. Virüs kaynaklı ölümler Çin’de azalış eğilimi gösterse de, başta Avrupa’da olmak üzere hız kazandı.

‘worldometers’ın verilerine göre dünya çapında vaka sayısı 114 bin 458’e, ölü sayısı 4 bin 27’ye yükseldi. 115 ülkede tespit edilen corona virüsünde sadece dün 4 bin 300 yeni vaka ve 199 ölüm gerçekleşti.

69 VAKA DIŞARIDAN ÇİN’E GELDİ

3 bin 136 kişinin hayatını kaybettiği Çin’de, yurt dışından gelen vaka sayısı da iki arttı. Pekin ve Guangdong’daki tespitlerle beraber ülke dışından Çin’e gelen hasta sayısı 69’a ulaştı.

Çin dışında yedi ülkede 1000’in üzerinde vaka görülürken, bunlar arasında İtalya, Güney Kore ve İran ise 7 binin üzerinde vaka sayısıyla başı çekiyor. Virüs son olarak Burkina Faso, Brunei, KKTC, Manş Adaları ve Moğolistan’da ortaya çıktı, Şili’de ilk ölümlü vaka duyuruldu.

İTALYA’DA ÜLKE GENELİNDE KARANTİNA

İtalya’da son 24 saat içinde 1797 yeni vaka ve 97 ölüm kaydedildi, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 463’e ulaştı. Başbakan Giuseppe Conte, corona virüsü ile mücadele etmek için karantinayı genişleterek ülke genelinde uygulama kararı aldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Conte hayatını kaybedenlerin sayısının ciddi şekilde artmasının ardından sadece kuzeyle sınırlı bir karantinanın yeterli gözükmediğini bu yüzden de tüm ülkenin fedakarlık yapması gerektiğini söyledi.

3 Nisan’a kadar İtalya’da halk sadece işe ya da acil durumlar için hastaneye gidebilecek. Daha önce 15 Mart’a kadar tatil edilmiş tüm okul ve üniversiteler de bu tarihe kadar kapalı kalacak.

SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRAN VİDEO

Napoli’den video paylaşan Luca Franzese isimli bir adam, kız kardeşinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü. Binlerce kez paylaşılan videoda, Franzese arkasındaki yatakta yatan bir kadını gösteriyor.

Hiçbir yetkilinin dün akşamdan beri yardıma gelmediğini belirten adam, “Ona suni teneffüs yapmıştım. Ne olur bana yardım edin” şeklinde konuştu.

Şİ CİNPİNG’DEN WUHAN’A ZİYARET

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün virüsün çıkış noktası olan Wuhan’ı ziyaret etti. Salgın başladığından bu yana ilk kez yapılan bu ziyaretin, Pekin yönetiminin kontrolü sağladıkları imajını vermek için yapıldığı öne sürüldü.

WHO: PANDEMİ İHTİMALİ VAR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Sekreteri Tedros Adhanom, virüsün dünyadaki son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Adhanom, virüsün artık bir pandemi durumuna gelme ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu belirtti. İtalya’nın aldığı ciddi tedbirleri desteklediklerini bildiren Adhanom, tedbirlerin yayılmayı azaltmasını umduklarını ekledi.

Ülke,

Diğer Toplam

Vaka Yeni

Vakalar Toplam

Ölüm Yeni

Ölümler Kurtarılan Toplam Aktif

Durumlar Ciddi,

Kritik Afganistan 4 4 Arnavutluk 6 6 Cezayir 20 20 Andorra 1 1 Arjantin 17 1 16 Ermenistan 1 1 Avustralya 101 8 3 22 76 1 Avusturya 131 2 129 1 Azerbeycan 9 9 Bahreyn 109 22 87 Bangladeş 3 3 Belarus 6 6 Belçika 239 1 238 2 Butan 1 1 Bosna Hersek 5 5 Brezilya 25 25 1 Brunei 1 1 Bulgaristan 4 4 Burkina Faso 1 1 Kamboçya 2 1 1 Kamerun 2 2 Kanada 77 1 8 68 1 Kanal Adaları 1 1 Şili 13 13 Çin 80757 22 3136 17 59924 17697 4794 Kolombiya 3 3 Kosta Rika 9 9 1 Hırvatistan 13 13 Kıbrıs 2 2 Çekya 40 2 40 Danimarka 113 23 1 112 Diamond Princess 696 7 245 444 32 Dominik Cumhuriyeti 5 5 Ekvador 15 15 1 Mısır 59 1 1 57 Estonya 10 10 Faeroe Adaları 2 2 Finlandiya 33 1 32 Fransa 1412 31 12 1370 66 Fransız Guyanası 5 5 Gürcistan 15 15 1 Almanya 1224 2 18 1204 9 Cebelitarık 1 1 0 Yunanistan 84 84 1 Hong Kong 116 3 59 54 6 Macaristan 9 9 İzlanda 65 1 64 Hindistan 47 4 43 Endonezya 19 19 İran 7161 237 2394 4530 Irak 71 7 3 61 İrlanda 24 24 İsrail 50 4 46 1 İtalya 9172 463 724 7985 733 Japonya 530 9 101 420 33 Ürdün 1 1 Kuveyt 65 1 64 3 Letonya 6 1 5 Lübnan 41 1 40 3 Lihtenştayn 1 1 Litvanya 1 1 Lüksemburg 5 5 Macao 10 10 0 Malezya 117 24 93 2 Maldivler 6 6 Malta 4 4 Martinik 2 2 Meksika 7 4 3 1 Moldova 1 1 Monako 1 1 Moğolistan 1 1 1 Fas 2 2 1 Nepal 1 1 0 Hollanda 321 4 317 1 Yeni Zelanda 5 5 Nijerya 2 2 Kuzey Makedonya 4 4 Norveç 227 1 226 Umman 18 9 9 Pakistan 16 2 14 Filistin 25 25 Panama 1 1 1 Paraguay 1 1 Peru 9 9 Filipinler 24 1 2 21 1 Polonya 17 17 2 Portekiz 39 39 Katar 18 18 Romanya 17 5 12 Rusya 20 3 17 Güney Kore 7513 35 54 1 247 7212 36 Aziz Martin 2 2 San Marino 51 2 49 5 Suudi Arabistan 20 1 19 Senegal 4 1 3 Sırbistan 2 2 Singapur 160 93 67 10 Slovakya 7 7 Slovenya 25 25 Güney Afrika 7 7 ispanya 1231 30 32 1169 11 Sri Lanka 1 1 0 St. Barth 1 1 İsveç 261 1 260 İsviçre 374 2 3 369 Tayvan 45 1 15 29 Tayland 50 1 33 16 1 Togo 1 1 Tunus 5 5 BAE 59 12 47 2 UK 321 5 18 298 Ukrayna 1 1 Amerika Birleşik Devletleri 708 4 27 1 15 666 8 Vatikan Şehri 1 1 Vietnam 31 16 15 Toplam: 114458 96 4027 19 64101 46330 5771

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