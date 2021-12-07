Durmuş Yılmaz’dan tepki: ‘Ekonomiyi uçuracak politika’ meyvesini verdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, “Merkez Bankası’na politika faizini indirterek beş ay gibi kısa bir sürede cari açığı kapatarak enflasyonu düşürüp ekonomiyi uçuracak politika meyvesini verdi! Aynı vadeli tahvilin faizi eylüldeki ihalede yüzde 17.67 idi” dedi.

Faiz indirimleri öncesinde 7 Eylül 2021 tarihinde 5 yıllık vadeli yıllık ortalama yüzde 17,67 bileşik faizle borçlanan Hazine, bugün aynı vadede yüzde 22,70 faizle borçlandı.

Konuyla ilgili değerlendirmesini paylaşan Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, iktidardan yapılan ‘ekonomi uçacak’ sözlerine göndermede bulundu. Durmuş Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

* Merkez Bankası’na politika faizini indirterek beş ay gibi kısa bir sürede cari açığı kapatarak enflasyonu düşürüp ekonomiyi uçuracak politika meyvesini verdi!

* Bugün yapılan 5 yıllık tahvil ihalesinde Hazine yüzde 22.70 faiz ile borçlandı. Aynı vadeli tahvilin faizi eylüldeki ihalede yüzde 17.67 idi.

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