Dursun Özbek, Erol Bilecik, Recep Uçar ve Valentin Rosier; PFDK’ya sevk edildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sportmenliğe aykırı hareketi; Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik ile Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar; Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier ise hakaret nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları belli oldu. PFDK’ya yapılan sevkler şu şekilde;

“1- ADANA DEMİRSPOR A.Ş . Kulübü’nün 20.01.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.- BITEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü antrenörü SİNAN KÖZEN’nin 20.01.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.- BITEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 21.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 21.01.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasın “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü’nün 21.01.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu LUIZ ADRIANO SOUZA DA SILVA’nın 21.01.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 22.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü’nün 22.01.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “ usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇAMLI’nın aynı müsabakadaki“hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ÇETİN UZUNO’nın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ALPER TÜRKMEN’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi TAYFUN RAMAZAN YILDIRIM’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi HAKAN PAZAN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ALİ TÜRKMEN’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi AHMET DİRGENALİ’nin aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ZEHRA TAŞYÜREK’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi MURAT KORUCU’nun aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi GÜLER ERKILIÇ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi TUGAY AKIN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi BÜNYAMİN EROL’un aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 22.01.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 23.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

8- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü’nün 23.01.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü Teknik Sorumlusu RECEP UÇAR’ın müsabaka sonrası flaş röportajdaki açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

9- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 23.01.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama suretiyle “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi EROL BİLECİK’in müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan“hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

10- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 20.01.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama suretiyle “ sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in 20.01.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”