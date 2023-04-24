Dursun Özbek ve Erden Timur Florya’da! Galatasaray’da Bafetimbi Gomis kararı verildi…

Bu sezon attığı kritik gollerle özellikle sezon başında takımı sırtlayan Bafetimbi Gomis, 21 lig maçında 8 kez fileleri havalandırmıştı. Dün akşam ise Mauro Icardi’nin tam olarak hazır hale gelmemesi yüzünden forvette kimin oynayacağı merak konusuydu. Kırmızı-Siyahlılar karşısında Fransız futbolcu yerine Nicolo Zaniolo’ya şans verilirken, Gomis ise kadroda yer almadı.

OKAN BURUK AÇIKLADI: GOMIS OYNAMAK İSTEMİYOR

Karagümrük maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, Bafetimbi Gomis’in kalan lig maçlarında oynamak istemediğini belirtti, “Gomis, perşembe günü antrenman öncesi bana geldi, bundan sonra oynamak istemediğini söyledi.” dedi ve ekledi:

‘GURUR MESELESİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ’

“Genel olarak daha az süre bulduğu için bundan sonra Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini ifade etti. Onu çok seven, değer veren biri olarak, takım içerisinde önemli bir rolü alan biri olarak ona söylediğim, ona takımın ihtiyacı olduğu, son 7 maçta bizlerin ona ihtiyacı olduğunu, onun Galatasaray içerisinde değerli olduğunu tekrar hatırlatmak istedim. Kendisi için bunu gurur meselesi olduğunu, bundan sonra oynamak istemediğini tekrar söyledi.”

‘BENİM İÇİN BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLDU’

“Burada önemli olan Galatasaray forması. Taraftarlara olan sorumluluğumuz var. Bu benim için çok büyük sürpriz oldu. Başkanımız da kendisi ile konuştu. Dün de bel ağrısı nedeniyle antrenmana çıkmadı. Bugün de onu burada oynatma şansımız olmadı. Bundan sonraki kararla ilgili yönetimimiz karar verecek. Biz çok çaba sarf ettik. Bundan sonra oynamayacağını, son kararının bu olduğunu, bunun değişmeyeceğini söyledi. Bununla ilgili gerekli kararı yönetimimiz verecektir diye düşünüyorum”

GOMIS’TEN JET YANIT!

Bafetimbi Gomis, Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek’in “Gomis sezonun kalan maçlarında oynamak istemiyor” sözleri hakkında açıklamada bulundu. Tecrübeli forvet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘SIRT AĞRILARIM VAR, GERÇEK BU’

“Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği bir çok maçta olduğu gibi. Sırt ağrılarım var. Gerçek bu.”

‘GALATASARAY’A VE ARKADAŞLARIMA SAYGIM VAR’

“Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları, onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray’a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz.”

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK SERT ÇIKTI

Okan Buruk’un Gomis açıklaması sonrası Başkan Dursun Özbek de konuyla ilgili konuştu. Dursun Özbek, Bafetimbi Gomis’in Galatasaray’da forma giymek istemediğini teknik direktör Okan Buruk’la paylaşmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

‘ÇIKIŞINI YADIRGADIM’

“Dün itibarıyla Florya’daydım. Orada öğrendim. Gomis’i Türkiye’ye getiren benim. Önceki başkanlık dönemimde transferini ben yaptım. Galatasaray’a uzun süre hizmet etti. Dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray’ın bir profesyoneli olarak biz nasıl seçilmiş olarak hizmet ediyorsak bütün profesyoneller de hizmet etmek durumundadır. Çıkışını yadırgadım.

‘ETRAFLICA KONUŞACAĞIZ’

Sahadaki patron Okan hoca. Okan Hoca nasıl takdir ettiyse tüm futbolcuların saygı duyması gerekiyor. Herkes Okan hoca gereken saygıyı gösteriyor. Niye böyle bir davranış sergiledi, yönetim kuruluna önümüzdeki hafta gelecek, etraflıca konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum”

KARAR VERİLDİ! DEVAM EDİYOR…

Skorer’in haberine göre; Başkan Dursun Özbek, derbi öncesinde takıma moral vermek için tesislere gitti. Okan Buruk, Erden Timur ve futbolcularla bir araya gelen Özbek, Gomis ile ilgili sorunu da çözdü. Affedilen Fransız golcünün yarınki antrenmanda takımla çalışması bekleniyor.