Dursun Özbek ve Erden Timur’dan Florya’ya çıkarma! Okan Buruk, takıma seslendi: Yeniden başlıyoruz!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımdaki panik havasını ortadan kaldırmak için bazı tedbirler aldı. İlk olarak Beşiktaş yenilgisinin ardından katıldığı basın toplantısında, “Şampiyon biz olacağız” mesajını veren başarılı çalıştırıcının, soyunma odasında da oyuncularıyla bir motivasyon konuşması yaptığı ortaya çıktı. Buruk’un bu kısa konuşmada, “Bugün bize yakışmayan hatalar yaptık. Dersimizi aldık. Şimdi dinlenin, dönüşte yeniden başlıyoruz” diyerek haftaya pazartesi günü oynanacak Başakşehir maçını işaret etti. Okan hoca ligde 7-0 yenip, kupada elendikleri Başakşehir’le oynanacak maça “Yeniden çıkış yolu” gözüyle bakıyor.

YÖNETİM DESTEĞE GELECEK

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Dursun Özbek ile Erden Timur’un, takımı tekrar toparlamaya çalışan Okan Buruk’a destek için bu hafta Florya’ya gideceği de gelen haberler arasında. Geçmiş döneme ait tüm alacakları ödeyen, primleri de zamanında hesaplara yatıran Galatasaray Yönetimi, futbolcularla da görüşerek takım içinde herhangi bir sorun olup olmadığını soracak. Buruk’un da Florya’da yapılacak ilk idmanda oyuncularıyla bir motivasyon toplantısı yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

DERBİ SONRASI İDDİALI

Okan Buruk maçın ardından, “Başımız dik, şu anda lideriz. Ben çok rahatım, üzerimde baskı yok. Galatasaray bu süreçlerden kazanarak çıkmıştır. Bundan sonraki hedefimiz kalan maçları kazanmak. Bu oyunu ortaya koyacağız. Bu maç bir kaza. Çok hata yaptık. Galatasaray bu değil. İlk defa bu sezon derbi kaybettik. Üzgünüz ama kafamızı kaldırıp şampiyonluğu hak etmek, almak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız merak etmesin. Bu senenin şampiyonu Galatasaray olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Yazarlar ne dedi?

Serkan Akcan (Fanatik)

“Oliveira o kadar kötü bir maç oynuyordu ki, ikinci yarıya başlamasını sanırım kendi bile beklemiyordu. Okan Buruk ısrar edip Portekizli’yi sahaya sürmesinin pişmanlığını, Hadziahmetovic’in topu Oliveira’dan kaparak attığı golde yaşamış olsa gerek, anında oyundan aldı. Zaniolo ve Midtsjö girdikten sonra Galatasaray merkezi alsa da Icardi’yi ceza sahasında topla buluşturamadı.”

Ömer Üründül (Sabah)

“Beşiktaş 2. yarıya çok etkili başladı. Galatasaray da takım olarak S.O.S. veriyordu. İşte bu kısa bölümde Okan Buruk’un hemen hamleler yapması lazımdı. Golcü Icardi’nin zaten gücü sınırlı, Oliveira’nın performansı çok düşük, Mertens iseayakta dahi duramıyordu. Ama 2 büyük tehlike atlatan Galatasaray’da Okan Buruk geç kalınca Oliveira’nın da ikramıyla Beşiktaş öne geçti.”

Erman Toroğlu (Sabah)

“Muslera geçen karşılaşmalarda oyun kurmaya kalktı ve takımı gol yedi. Aynı şeyi dün de yaptı, yine gol yediler. Akıllanmamışlar. Son 7-8 dakikaya girildiğinde artık Gomis’i kullanacaksın. Seni son dakika golleriyle buraya getirdi. Hem arkadaşları için hem de rakip takım için önemli bir isim. Okan Buruk bunu neden yapmadı anlayamadım.”

Uğur Meleke (Hürriyet)

“Alanya’da Okan Buruk’un Icardi’nin yerine Gomis’i değil Barış’ı sokmasıyla başlayan sorun, Galatasaray’ın başına beklenenden fazla iş açtı sanki. Gomis, Buruk’a tepki göstererek ilk hatayı yaptı. Okan hoca da konuyu Karagümrük maç sonunda açıklayarak 2. hatayı. Bu krizde esas kaybeden Galatasaray oldu: Hem Karagümrük hem de Beşiktaş karşısında Gomis’e 2. devrelerde ihtiyaç vardı.”