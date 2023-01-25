Dursun Özbek’ten transfer açıklaması!

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Ocak Ayı Olağan Toplantısı bugün gerçekleştirilirken, başkan Dursun Özbek, sponsorlar ve transferlerle ilgili de sözler sarf etti.

Sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili konuşan Dursun Özbek, “Galatasaray’ın geçtiği zor dönemi daha iyi anlayabilmek için bazen rakamları da konuşmak gerekiyor. Sportif AŞ, son 6 ayda 250 milyon TL zarar açıkladı. Sponsorluk gelirlerimizde düşüş var. En önemli katkıyı veren kısımlar forma göğüs, stadyum isim hakkı. Bunlar geçtiğimiz senelerden geliyor. Yapılan TL anlaşmalar çerçevesinde rakamlar, enflasyona yenik düştü” dedi.

5-6 futbolcularına transfer teklifleri olduğunu ifade eden Dursun Özbek, “Sayın Erden Timur, önümüzdeki hafta, son derece doyurucu bir şekilde scout ekibimizin yeni yapılanmasını çok detaylı bir şekilde anlatacak” dedi.

Bugün PFDK’ya sevk edildiğini öğrendiğini söyleyen Özbek, “Ne yaparlarsa yapsınlar biz sonuna kadar doğruları söylemeye devam edeceğiz. alatasaray başkanlığı ağlama yeri değil, buraya geldiyseniz bunun altından kalkmalısınız. Ne yaparlarsa yapsınlar doğruları söyleyeceğiz. Hayatımın hiçbir döneminde kendimi bu kadar güçlü hissetmedim. Galatasaray camiasına ve taraftarına ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.https://www.instagram.com/p/Cn1bAd9K34c/

Kemerburgaz Projesi’ne de değinen Özbek, “Kemerburgaz Projesi’nin önümüzdeki günlerde temel atma töreni olacak” ifadelerini kullandı.