Durum çok vahim! Dirilerini almıyor, ölülerini vermiyorlar…





Covid-19 virüs salgınında bir günde 938 kişinin hayatını kaybettiği, ülke genelinde yaklaşık 8 bin kişinin yaşamını yitirdiği İngiltere'de sağlık sistemi çökme noktasına geldi. İddiaya göre virüs kapan hastalar ne ambulansa ne de hastaneye alınıyor. O mağdurlardan birisi de Ermiş ailesi. Salgın nedeniyle eşinin anne ve babasını kaybeden Türk vatandaşı Caner Ermiş İngiltere’de yaşadıklarını Turgut Erat'a anlattı. Eşinin anne ve babasının rahatsızlandığında hastaneye bile kabul edilmediğini iddia eden eski gazeteci Caner Ermiş, baldızının da Covid-19 testinin pozitif çıktığını, onun da hastanede tedavi altına alınmadığını söyledi. ‘ÖLÜLERİMİZİ ALAMADIK’ Virüs kapan baldızına sadece evde ateş düşürücü verildiğini iddia eden Caner Ermiş, iki hafta geçmesine rağmen ölülerini alamadıklarını da söyledi.