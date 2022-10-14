Düşen kovandaki arıların soktuğu acemi arıcı öldü

Tunceli’de, nakliye sırasında devrilen kovandan çıkan çok sayıda arının sokması sonucu, aracıyla hastaneye gitmek isterken yolda fenalaşan ve baygın halde bulunan emekli öğretmen Kenan Duman (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli olduktan sonra bu yıl arıcılığıyla başlayan Kenan Dumanın, başka bölgeye taşıyacağı kovanlarından biri nakliye sırasında düştü.
Kovandan çıkan çok sayıda arının saldırısına uğrayan Duman, nakliyecilerin “Biz götürelim” ısrarına rağmen, tek başına aracına binerek hastaneye doğru yola çıktı.
Taşıma işini bitirip yola çıkan nakliyeciler, Dumanın aracını Aktuluk Mahallesi yakınında gördü. Duman’ı aracın içinde baygın gören nakliyeciler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Gelen sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Duman’ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Dumanın hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)