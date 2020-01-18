Dut ağacı yaz mevsimini beklemedi!

Küresel ısınmanın etkileri, tüm dünyada olduğu gibi İzmir’in Çeşme ilçesinde de görülüyor. Kış ortası olmasına karşın, hava sıcaklıklarının mevsim ortalamalarının üzerinde olması doğayı da etkiliyor. Birçok yaprağını dökmesine rağmen, çiçek açan ve çiçeklerini meyveye dönüştüren dut ağacı şaşkınlığa yol açtı. Alaçatı Mahallesinde bir evin bahçesinde bulunan, yaklaşık 10 yıllık olan ve son 5-6 yıldır meyve veren dut ağacının, ilk kez Ocak ayında meyve vermesi şaşkınlığa neden oldu.

“NORMALDE YAZ MEVSİMİNDE MEYVE VERİR”

Bahçesindeki dut ağacının yaklaşık 15 gün önce meyve vermeye başladığını görünce şaşırdığını söyleyen Veysel Çido, “Dut ağacı, normalde yaz mevsiminde meyve verir. Hava sıcaklığının kış olmasına rağmen yüksek olması, dut ağacını da etkiledi. Çiçekler meyveye dönüştü, meyveler de kızarmaya başladı” dedi. Dedesinin diktiği dut ağacının Ocak ayında meyve vermesine çok sevinen 10 yaşındaki İclal Yıldırım da, her gün ağacın yanına geldiğini ve dutların olgunlaşmasını heyecanla beklediğini söyledi. (İHA)