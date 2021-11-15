Duygu Boztepe ile Ersin Özşen evlendi

2015 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Sertaç Boztepe’nin eşi oyuncu-sunucu Duygu Boztepe, bir süredir beraber olduğu Ersin Özşen’le evlendi.

Ersin Özşen ile Fethiye’de nikâh defterine imza atan Duygu Boztepe, düğünde objektiflere eşi ve kızı Duru’yla birlikte poz verdi.

“BANA DAYANMA GÜCÜNÜ KIZIM VERDİ”

Duygu Boztepe, kansere yakalanan eşi Sertaç Boztepe’yi kaybettikten bir yıl sonra Sözcü’ye verdiği röportajda şunları söylemişti:

“Kocam Sertaç Boztepe’yi kaybettikten sonra bana en büyük teselliyi ve dayanma gücünü kızım Duru verdi. Çünkü, annesini acılar içinde, sürekli ağlayan bir kadın olarak görmesini istemedim. Kocamı toprağa verdiğimiz gün eve döndük ve Duru onunla hamur oynamamı istedi. Hayatımın kırılma noktasıydı o. Acımı ve gözyaşlarımı içime atarak, oturdum ve saatlerce kızım ile hamur oyunu oynadım. Kaderimizi biz bilerleyemiyoruz.”

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