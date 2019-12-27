Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Youtuber Duygu Özaslan’ın adı Kerem Bursin ile anılıyor. İşte Duygu Özaslan hakkında merak edilenler…

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Duygu Özaslan, 1991 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlamıştır. Hobi olarak açtığı youtube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınmaya başlayan Duygu Özaslan; kısa sürede fenomen haline gelmiş ve her geçen gün abone sayısı artarak 1 milyonu aşkın kişiye ulaşmayı başarmıştır.

Duygu Özaslan bir röportajında; yabancı vloggerları izlediğini, arkadaşlarının ona makyaj ve kozmetik konularını çok sorduğunu ve bir kanal açmasını dile getirdiklerini, bunun üzerine Youtube kanalı açtığını söylüyor.