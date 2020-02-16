‘Duygusal destek veriyor’ diye Trump maketiyle diyalize giren hastaya yasak: Mitingde değiliz

ABD’nin Florida eyaletinde yaşanan olayda, haftada üç gün diyalize giren böbrek hastası Nelson Gibson, yaklaşık dört saat süren tedavi sırasında aileden hiç kimsenin yanında olmasına izin verilmediği için ABD Başkanı Donald Trump‘ın fotoğraflarını götürmeye başladı.

Gibson, “Kimsenin bir şikayeti yoktu. Fotoğraflardan sonra küçük boyutta maketler götürmeye başladım. Sanki yanımda refakatçim var hissi veriyordu ve beni rahatlatıyordu” dedi.

A Florida man undergoing kidney dialysis is upset that he can’t bring a life-sized cutout of President Trump for emotional support during his treatments. https://t.co/4bGD2v5fiU — NBC15 News (@nbc15_madison) February 14, 2020

Ancak Gibson’ın geçen cumartesi günü diyaliz merkezine giderken yanında Trump’ın birebir boyda bir maketini götürmesiyle işler değişti. Gibson, “Artık maketle içeri girmeme izin verilmeyeceğini söylediler. Bana ‘Artık bu kadarı çok fazla. Seçim kampanyası veya mitingde değiliz’ dediler” ifadelerini kullandı.

Diyaliz merkezi tarafından aileye yapılan açıklamada, ‘güvenlik ve enfeksiyon tehlikesine karşı önlem alındığı’ belirtildi.

A Florida patient says his dialysis facility told him he could not bring a life-sized cutout of President Trump for emotional support. https://t.co/CTHnF5L5La — KWTX News 10 (@kwtx) February 16, 2020

Nelson Gibson, duruma tepki göstererek, “Bir kadın hava kabarcıklı ambalaj malzemesi getirip, 3.5 saat boyunca onu patlatıyor, çok sinir bozucu. Ben böyle bir şey yapmıyorum. Ben yanımda maketimle sessizce oturuyorum“ dedi. Gibson, tedaviye bu merkezde devam etmemeyi düşündüklerini söyledi.

Fresenius Kidney Care adlı merkezin sözcüzü ise bir açıklama yaparak, “Bütün hastalarımızın görüşleri ifade etme haklarını sonuna kadar destekliyoruz. Buna, kendilerine destek olacaklarını düşündükleri, makul ölçütteki eşyaları getirmeleri de dahil. Ancak bu boyuttaki bir şeye, merkezdeki görevlilerin hareket kabiliyetinden enfeksiyona kadar bir dizi riski göz önüne alarak izin veremeyiz” ifadelerini kulandı.