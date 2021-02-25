Düzce Valisi Atay pazar yerinde koronavirüs tedbirlerini denetledi:

DÜZCE (AA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında pazar yerinde denetim yaptı.

Vali Atay, Aziziye Mahallesi'ndeki pazar yerinde gerçekleştirilen denetimde, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara maske dağıtan Atay, pazarcı esnafından alışveriş yaptı.

Vali Atay, gazetecilere, salgınla mücadelenin önemini anlatmak için kamu kurum ve kuruluşu temsilcileriyle sahada olduklarını söyledi.

Vatandaşların maske kuralına uyduğunu gözlemlediğini aktaran Atay, "Kurallara da uyduklarını görmek bizi mutlu ediyor. Tabii bunun sonuçlarını tüm Türkiye görüyor. Düzce'nin de durumu ortada. Biz rakamların daha aşağıya inmesi için, 100 bindeki bu dilimlerin daha aşağıya inmesi için tüm arkadaşlarımızla gerekli gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımız da aynı gayreti gösteriyor. Tüm Düzceli vatandaşlarımıza kurallara uydukları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Atay, kurallara uymaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Atay, 1 Mart'tan itibaren kentte normalleşme sürecinin başlayıp başlamayacağına ilişkin soru üzerine süreci hep birlikte takip edeceklerini söyledi.

Denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ile diğer ilgililer de yer aldı.