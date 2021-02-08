Düzce'de alkollü sürücünün kullandığı araç ambulansa arkadan çarptı: 2 yaralı

DÜZCE (AA) – Düzce'nin Beyköy beldesinde, alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın hasta taşıyan ambulansa çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce-Beyköy yolunda alkollü olduğu belirlenen H.V. idaresindeki 81 AAJ 055 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen ve hasta taşıyan Kenan Alemdar idaresindeki 81 FN 941 plakalı ambulansa arkadan çarptı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Muhammet Hatipoğlu ve Muhammet Efe Altundal yaralandı.

Kazanın etkisi ile ambulansta bulunan acil tıp teknisyeni Dudu Güneş gözyaşlarına hakim olamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki hasta ile yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, hafif ticari araçta yaptıkları aramada tespit edilen bir tabanca ile alkol şişelerine el koydu.

Hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan Hatipoğlu ve Altundal hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için tutanak tanzim edildi.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.