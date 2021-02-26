Düzce'de böbrek yetmezliği hastası, yeğeninin böbreğiyle hayata tutundu

DÜZCE (AA) – Düzce'de 5 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören hasta, yeğeninden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

Düzce Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 yıldır böbrek yetmezliği şikayeti bulunan Salih Tönel (46), Organ Nakli Merkezine başvurdu. Tetkikler sonucunda Tönel'e, yeğeni Muhammet Tönel'in (29) böbreğinin uygun bulunmasının ardından ameliyat süreci başladı. Yaklaşık 3,5 saat süren ameliyat sonucunda Tönel'e böbrek nakli yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, bölgede organ transplantasyonunu faal olarak yapan tek merkez olduklarını belirtti.

Organ Nakli Merkez Müdürü Doç. Dr. Kemal Peker de DÜ Hastanesinde ilk kez canlı vericiden gerçekleştirilen nakil ameliyatıyla ilgili bilgi vererek şunları kaydetti:

"Vericimizin durumu gayet iyi, operasyondan sonra olumsuz bir durum yaşanmadı. Şu anda postoperatif 5. günündeyiz. Vericimizi son kontrollerini yaptıktan sonra taburcu etmeyi düşünüyoruz. Alıcımızın da durumu iyi, ameliyattan sonraki birinci saatten itibaren idrar çıkışı başladı. Şu anda parametreleri normal, ilaç düzeyini ayarladıktan sonra önümüzdeki hafta taburcu etmeyi planlıyoruz"

– "Sağlık durumum gayet iyi"

Salih Tönel, sağlık durumum iyi olduğunu belirterek böbreğini bağışlayan yeğeni ile ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

Muhammet Tönel de ameliyat sürecinin ve sonrasının iyi geçtiğini aktararak "Zor bir karardı. Babam rahmetli oldu. Bizi amcam büyüttü. O bizim için elinden geleni yaptı ben de elimden geleni yapmak istedim." ifadesini kullandı.