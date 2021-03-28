Düzce’de feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde, Akçakoca ile Sakarya’nın Kocaali ilçesi arasındaki eski İstanbul karayolunun Edilli mevkiinde meydana geldi. D-655 yolunda heyelan nedeniyle araçların yönlendirildiği eski İstanbul yolu olarak bilinen Akçakoca ile Sakarya arasındaki yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul istikametine giden ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobil büyük hasar görürken, otobüs ise çarpışmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durdu.

OTOMOBİDE BULUNAN 4 KİŞİDEN 3’Ü ÖLDÜ

Can pazarının yaşandığı kazanın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 4 kişiden 3’ünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Bariyerlere çarparak duran otobüste ise 9 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenleri ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemede bulundu. (DHA)