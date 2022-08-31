fbpx
Anasayfa Haberler Gündem Düzce’de özel halk otobüsü hatları kiraya verilecek

Düzce’de özel halk otobüsü hatları kiraya verilecek

Yazan:
Alaturka Online
-

Düzce Belediyesi Yeşilçam – Muncurlu – Gümüşpınar – Musababa – Hacıaliler – Altınpınar köyleri güzergahında 10 adet özel halk otobüsüne 4 Eylül 2030 tarihine kadar çalışma hakkı verilecek

Yayınlanma:

Düzce’de özel halk otobüsü hatları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Düzce Belediyesi mücavir alan sınırları içinde bulunan Yeşilçam – Muncurlu – Gümüşpınar – Musababa – Hacıaliler – Altınpınar köyleri güzergahında Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelik’te belirtilen hükümlere göre rotasyonlu olarak çalıştırılmak üzere, asgari özellikleri teknik şartnamede belirtilen 10 adet özel halk otobüsüne 4 Eylül 2030 tarihine kadar çalışma hakkı verilecek

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre, 13 Eylül 2022 tarihinde Düzce Belediyesi Merkez Hizmet Binası Encümen salonunda “Kapalı Teklif Usulü Artırma” yöntemi ile yapılacak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

İlgili İçerikler

YORUM YOK

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

© Alaturka First Turkish American Newspaper in the United States - Powered by TURKSC Media Group