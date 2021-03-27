Düzce'de yanan iş yerini söndürmeye çalışan itfaiye erinden Türk bayrağı hassasiyeti

DÜZCE (AA) – Düzce'de engelli bir kişinin iş yerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekibi, içeride bulunan Türk bayrağını kurtararak muhafaza altına aldı.

Bedensel engelli İlyas Işıldak'ın Aziziye Mahallesi'nde bulunan semt pazarı içerisindeki iş yerinden dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye çalıştıkları sırada iş yerinin duvarında bir Türk bayrağının asılı olduğunu gördü. Bayrağın alevlerden zarar görmemesi için içeriye giren itfaiye eri, bayrağı alarak itfaiye aracına götürdü.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu.

Sobadan çıktığı tespit edilen yangın sırasında dışarıda olan ve iş yerine geldiğinde dükkanının yandığını gören Işıldak, büyük bir üzüntü yaşadı. Işıldak, "Trafik kazasında engelli hale geldim. Burada çakı, çakmak gibi şeyler satarak geçimimi sağlıyordum. Dışarıya çıktım, geldim dükkanım yanıyor. İtfaiyeci arkadaşlara çok teşekkür ederim." dedi.