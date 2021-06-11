DÜZELTME – “Galler-İsviçre maçına doğru başlıklı” haberimizin ikinci cümlesinde teknik direktör ismi yanlış yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

BAKÜ (AA) – 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda yarın İsviçre ile Azerbaycan'da karşılaşacak Galler, son antrenmanını yaptı.
Maçın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Robert Page yönetiminde çalıştı.
Galler-İsviçre maçı yarın TSİ 16.00'da oynanacak.
Galler Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Ryan Giggs'in iki kadına saldırdığı iddiasıyla yargılanacağının açıklanmasının ardından, Galler Futbol Federasyonu, EURO 2020'de milli takımın başında, Giggs'in yardımcısı Robert Page'in bulunacağını duyurmuştu.