DÜZGÜN Parti ve CHP’den Kemer Country’deki direnişe dayanak

İstanbul’da Kemer Country’nin golf sahalarında mahkeme kararına rağmen başlayan villa inşaatına karşı yeşil alanlarını korumak için bir haftadır nöbet tutan site sakinleri kitlesel bir eylem gerçekleştirdi. “İşgale karşı direniyoruz” pankartı asan yurttaşların eylemine CHP’liler ve İYİ Partililer de destek verdi.

Demirören Grubu’nun Ziraat Bankası’na olan kredi borcuna karşılık imara açılan Eyüpsultan’daki Kemer Country’nin golf sahalarında müteahhit firmalar Özyazıcı ve Cevahir Yapı’nın polis koruması altında gerçekleştirdiği inşaata karşı Kemerköy Sitesi sakinlerinin başlattığı nöbet eylemi 7’inci gününe girdi.

Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi, sitenin yeşil alanlarında mahkeme kararına rağmen polis zoruyla başlayan, iş makinelerini sokmak için sitenin duvarları, kapıları kırılarak sürdürülen inşaata karşı nöbetin yedinci günde kitlesel eylem gerçekleştirildi.

Eyleme İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, CHP Milletvekilleri Gökan Zeybek, Sibel Özdemir, Sezgin Tanrıkulu, Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de telefonla arayarak site sakinlerine desteğini ilettiği öğrenildi.

HAK, HUKUK, ADALET SLOGANLARI ATILDI

Sitenin ana girişinin önünde gerçekleştirilen eyleme yoldan geçen araçlar korna çalarak destek oldu. “Hak hukuk, adalet” sloganlarının atıldığı eylemde sitenin girişine “İşgale karşı direniyoruz” pankartı asıldı.

Eylemde konuşmaların ardından sitenin içindeki yeşil alanlarda başlayan inşaat noktalarına gidildi. Sitenin içindeki doğal gölün iş makinelerine yol yapmak için doldurulduğu noktaya gelindiğinde müteahhit firmanın çalışanlarının inşaatın giriş noktasında etten duvar oluşturması dikkat çekti.

Eylemcilere destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu şöyle konuştu:

– Demirören’e medyayı verdiler, dağıtım şirketlerini verdiler. Sizin benim cebimdekileri de alıp vermek için ipotek edilme özelliği olmayan buradaki yeşil alanları ipotek ettirip Ziraat Bankası’ndan 750 milyon dolar parayı da verdirdiler. Şimdi yeşil alanlar, saraylardan birilerinin onayıyla, iki dudağın arasından çıkan bir cümleyle katlediliyor.

– Millet bahçesi yapmaya çok meraklılar. Atatürk Havalimanı’nı bile yıkıp millet bahçesi yaptık diye şov yapıyorlar. Hep birlikte seslenelim, çok meraklılar ya gelsin buraya da bir millet bahçesi yapsın. Rantı açmak yerine, birilerini zenginleştirmek yerine… Doğaya bakıp hayal kurmayı bilmeyenler, insanı, doğayı hissedemeyenler, doların yeşili üzerinden hesap yapınca bu oluyor.

“SEÇİMDEN SONRA CEZASINI ÇEKECEKLER”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de “Bütün Türkiye Aydın Doğan’ın medyasının Demirören’e nasıl verildiğini öğrendi” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

– Bugün tek adam rejiminden geçiyoruz. O tek adamı hep beraber demokrasiyle önümüzdeki seçimlerde indirmek için ve yeniden bu ülkeye demokrasiyi hukuku, adaleti getirmek için hep birlikte çalışıyoruz. Verilen kredilerle adamın cebinden bir kuruş çıkmadı. Bizim buradaki yeşil alanımızı aldığı kredilere ipotek olarak gösterdi.

– Aldığı kredinin onda biri değil arazilerin değeri. Seçim öncesi hukuki hale getireceklerini düşünerek kaptı-kaçtı şeklinde inşaata başladılar. Devlet hiçbir hukuksuzluğu karşılıksız bırakmaz. Seçimlerden sonra buraya usulsüz verilen kredilerin verilen imar izinlerinin her türlü cezasını çekeceklerine size söz veriyorum.