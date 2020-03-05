Düztabanlık toplumda sık görülen ve yaşam kalitesini düşüren ortopedik bir sorundur. Ayakta iç kavisin olmayışına ya da yetersiz oluşundan kaynaklanan düztabanlık nedir, nasıl anlaşılır? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

DÜZTABANLIK (PES PLANUS) NEDİR?

Ayağın görevlerinden biri, vücudun yük taşıma yeteneğine yardımcı olmaktır. Ayak, her yere basma hareketinde topuktan öne doğru esneme hareketi yaparak vücudun yaylanma mekanizmasına destek verir. Bu yaylanma hareketini sağlayan en önemli bölge, ayağın iç yanında bulunan kavistir. Bu iç kavisin olmayışına ya da yetersiz oluşuna düztabanlık adı verilir. İki çeşit düztabanlık vardır.

Bunlar:

– Esnek Düz tabanlık:

Ayak boştayken taban kavisi görülür, yere basıldığında taban düzleşmesi olur. Genetik yatkınlık yoksa 8-10 yaşından sonra bu durum kendiliğinden düzelebilir.

– Rigit Düz tabanlık:

Ayak boştayken de, basarken de kavis oluşmaz. Ayak kemiklerinin aralarındaki uyumun bozulması sonucu ortaya çıkabilir ve tedavi edilmezse kalıcı problemlere yol açabilir.

DÜZTABANLIK NASIL ANLAŞILIR?

Düz taban olup olmadığınızı kolayca anlayabilirsiniz. Ayaklarınızı ıslatın. Ayak izinizin gözükeceği, beton bir kaldırım gibi düz bir yüzeyde yere basın. Geri adım atıp bıraktığınız izi inceleyin. Eğer ayak tabanlarınızın tamamının izi çıkmışsa düztaban olma ihtimaliniz vardır. Birçok küçük çocukta düz taban bulunabilir, buna esnek düztaban adı verilir. Çocuk ayağa kalktığında tabanlar düz görünebilir. Çocuk parmak uçlarına kaldığında hafif bir kemer görülür. Birçok vakada çocuk büyüdüğünde kemerler oluşur.

DÜZTABANLIK BELİRTİLERİ

Düztaban olan kişilerde nadiren semptom veya problem görülür.

Bazı insanlarda aşağıdaki belirtiler görülebilir:

– Ayaklarda içe basma

– Yürüme ile artan ağrı

– Akşam saatlerinde kaval kemiği ağrısı

– Bel problemlerinin tetiklenmesi

– Erken yorulma

– Spor kabiliyetinde azalma

DÜZTABANLIK TEDAVİSİ

Düz tabanın tedavisi sorunun şiddetine ve sebeplerine bağlı. Ağrınız veya başka sıkıntılarınız yoksa tedavi gerekmeyebilir. Diğer durumlarda doktorunuz çeşitli çözüm yöntemleri önerebilir. Ağrıyı ve şişkinliği azaltmak için dinlenebilir ve ayağınıza buz koyabilirsiniz, esneme egzersizleri yapabilirsiniz, ağrıyı hafifleten ilaçlar reçete edilebilir, fizik terapi alabilirsiniz, ayakkabı destekleri ve tabanları kullanabilirsiniz. Doktorlar çok ileri vakalarda ameliyat da önerebilir. Ama genelde buna gerek kalmaz. Cerrahi yöntemler; ağrıyı hafifletmede ve kemik dizilimini geliştirmede yardımcı olabilir.

Bunlar;

* Artrodez veya ayak ve ayak bileğindeki, bir veya daha fazla kemiğin, beraber kaynaştırılması (füzyon),

* Osteotomi veya kemiğin, doğru olarak dizilmesi için, kesme ve yeniden biçimlendirme,

* Eksizyon veya kemiğin veya kemik çıkıntısının çıkartılması

* Sinovektomi veya tendonu kaplayan kılıfın temizlenmesi,

* Tendon transferi veya bir parça tendon kullanarak, bir başka tendonu uzatmak veya yerini değiştirmek.,

İLGİLİ HABER Ortopedi ve Travmatoloji nedir? Hangi hastalıklara bakar?