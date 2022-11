Dwayne “The Rock” Johnson – Black Adam Filmini Efe Teksoy Yorumladı

KADİM BİR ANTİ-SÜPER KAHRAMAN “BLACK ADAM”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; aksiyon, macera ve fantastik türündeki “BLACK ADAM” filmini, çok yönlü araştırarak, çözümlemesini ayrıntılarıyla, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

ÖFKEDEN DOĞAN GÜÇ

DC Films, New Line Cinema ve Seven Bucks/Flynn Picture Co. yapımı Black Adam, ABD’de vizyona girdiği ilk hafta sonunda 67 milyon dolarlık hasılatla ABD gişesinin zirvesine yerleşti. Dünya çapındaki dağıtımını Warner Bros. Pictures’ın yaptığı 200 milyon dolar bütçeli filmin başrolünü, aksiyon filmlerinin sevilen oyuncusu Kaya (The Rock) lakaplı aktör Dwayne Johnson üstleniyor. Sahip olduğu Seven Buck firmasıyla filmin yapımcılığını de üstlenen Johnson, DC Evreni’nin sevilen karakteri Teth Adam-Black Adam’a hayat veriyor. Amerikalı efsane çizgi roman sanatçıları Bill Parker ve C.C. Beck’in yarattığı DC karakterlerinden uyarlanan yapımın yönetmenliğini, Jaume Collet-Serra yapıyor. Kamera arkası yaratıcı ekibinde ise; Oscar adayı görüntü yönetmeni Lawrence Sher’in yanı sıra, Oscar ödüllü görsel efekt süpervizörü Bill Westenhofer ve Grammy ödüllü İskoç besteci Lorne Balfe bulunuyor. DC Genişletilmiş Evrendeki 11. film Black Adam, süper kahraman mitine Anti-Kahraman çerçevesinde yaklaşsa da, genç izleyici kitlesini doğru yola sevk edecek olumlu mesajlara yer veriyor. Yapımın alt metninde, modern sosyal bilimin kurucularından Fransız sosyolog Émile Durkheim’ın kuralsızlık anlamında kullandığı Anomi teriminin altını çizerek, toplumsal bir eleştiri yapıyor. Süper Kahraman filmleri, karakterin olgunlaşmasıyla ilgilidir ve kahramanın Oidipal “iç yolculuğu”nun gerçekleştiği kahraman mitini ele alır. Bu projede de Black Adam’ın başlangıç öyküsünü öğreniyoruz ve tüm film boyunca onun neden diğer kahramanlardan farklı olduğunu anlayarak yakından tanıma fırsatı buluyoruz.

KADİM KAHRAMAN TETH ADAM

Filmde günümüzden 5.000 yıl önce Kadim Kahndaq’ta köle olan Teth Adam’ın, tanrıların kadim güçler bahşederek Black Adam’a dönüştürülmesini görüyoruz. Güçlerini intikam için kullanarak karanlık adalet duygusunu dünyaya yayan karakter üzerinden; doğaüstü olgular izleyiciye, yaratılış ve insanın kökeni gibi bireyleri kültürlerine bağlayan mitolojik anlatı çerçevesinde gösteriliyor. Mitler genel olarak kutsal bir boyut içerir ve deneyimlerimizi anlaşılır kılmak için yaptığımız devamlı mücadelenin araçlarıdır. Geleneksel ve modern toplumlarda kutsallığın kendini gösterme biçimleri üzerine çalışmalarıyla tanınan dinler tarihi profesörü fenomenolog ve filozof olan Mircea Eliade, varlık alanını kutsal ve dünyevi olarak ikiye ayırır. Bunlar; Rasyonalizm, empirizm ve bilimin dünyasını kapsayan dünyevi alan ve bununla birlikte ilahi duygular, hayatın doğaüstü ve akıldışı taraflarıyla ilahi kudretin varlığını gösteren kutsal alandır. Filmin Eliade’nin bahsettiği kutsal alan üzerinden ilerlediğini ve doğaüstü ve fantastik unsurların mitolojik bir perspektifte ele alındığı görülüyor.

FİLMİN KONUSU

Mısır tanrılarının kudretine denk güç kazanan ve sonra hapsedilen Black adam, 5000 yıllık tutsaklıktan sonra günümüzde gözlerini açar ve zincirlerinden kurtulur. Dünyevi mezarından kurtulan anti-kahraman, benzersiz adalet biçimini modern dünyaya getirmeye hazırdır.

Oyuncu kadrosunda; Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centineo, Sarah Shahi, Quintessa Swindell, Marwan Kenzari, Bodhi Sabongui, Mohammed Amer, Odelya Halevi, Jennifer Holland ve Henry Winkler yer alıyor.

BLACK ADAM DÜNYASININ TASARIMI

Filmin çekimleri 2021’in ilk aylarında başladı ancak, yapım ekibinin çalışmaları 2019 yılına kadar uzanıyor. Görsel Efekt Yönetmeni Bill Westenhofer ve tasarımcı Tom Meyer, Black Adam’ın dünyasının beyaz perdeye nasıl yansıtılabileceği konusunda çalışmalarına oldukça erken başladılar. Meyer, 5000 yıl boyunca türlü türlü işgal ve yıkımlar geçirmiş Kahndaq’ı tasarlarken, günümüz Roma’sında antik harabelerin modern yapılarla iç içe var oluşlarından özellikle etkilendiğini ve esinlendiğini belirtiyor. Hayali Ortadoğu ülkesi Kahndaq’da geçen sahnelerin çekiminin, yazın rekor sıcaklıkta günlerine denk gelmesi ekip için biraz zorlayıcı oldu, ama bir yandan da filme orijinallik katan bir sürpriz oldu. Deneyimli ve yetenekli isimlerden oluşan yapım ekibinin, Temmuz sıcağına rağmen işlerini başarıyla tamamladıkları, yönetmen tarafından övgüyle belirtilmekte. Köstüm ekibinin özellikle uğraştığı bir detayın, süper kahraman kostümlerine “süper kaslı” görünüm verebilmek için dolgular ve destekler yerleştirmek olduğu özellikle belirtilmekte. Film için kondisyon tutmaya 1 yıl kadar önce başlamış olan Dwayne Johnson için bunun gerekmediği de hatırlatılıyor. Kostüm tasarımcıları, Black Adam’ın kıyafetindeki yıldırım simgesi gibi detayların onun geçmişindeki olayları temsil ettiğini işaret etmekteler. Bu tasarımların geliştirilmesi sürecindeyse New York’taki Metropolitan Museum of Art müzesinin Ortadoğu koleksiyonları ilham kaynağı oldu.

Tasarımcılar antik Kahndaq için özgün bir alfabe bile geliştirdiler. Hawkman kostümündeyse tasarımcılar daha özgür çalışma olanağı buldu, ancak karakterin Mısır’a dayanan köklerinin özellikle hissedilmesini sağladılar. Pierce Brosnan’ın canlandırdığı Doctor Fate karakteriyse, sürekli havada süzülen bir kahraman olduğu için tamamen bilgisayarda oluşturuldu. Karakterin yanından ayırmadığı altın başlığı, fiziksel olarak üretilen tek aksesuarı. Tam bir profesyonel olarak tanımlanan Brosnan’ın hareketlerini dijital ortama aktaracak çalışmaları zorlanmadan tamamladığı belirtilmekte. Kökenleri müzik videolarına dayanan yönetmen Collet-Serra, güçlü karakterleri ekrana yansıtırken bu deneyiminden çok yararlandığını belirtiyor.

ÖZEL ROBOT

Filmin yapımında en çok işe yarayan fikirlerden birisiyse, her yöne gidebilen uzaktan kumandalı, mini bir platform tasarlamaları oldu. Üzerindeki kameralarıyla, hareketli sahnelerde Dwayne Johnson’ı takip edebilen bu robot, platformun çekimleri daha sonra pürüzsüz hale getirilip, filmde kullanıldı. Uçma sahnelerindeyse yaklaşık 6 ton ağırlığında bir robot koldan yararlanıldı. Yapımcılar, programlanabilir bu robot sistemin gelecekteki filmlerde standart çekim ekipmanlarından birisi olacağından emin. Filmin epik müzikleri, besteci Lorne Balfe imzasını taşıyor.

“DC Evreni’nin kötü çocuğunun müziğini bestelemek heyecan vericiydi” diyor. Ayrıca müzisyen sözlerine şöyle devam ediyor; “Karakterin geçmişinin ağırlığını ve ihtişamını yansıtmak için nefesli sazları bolca kullandık, bir yandan da bunları daha tempolu, melodik bölümlerle dengeledik. Müziklerde yoğun olarak koro kullanmamız da karakterin kişiliği ve hikayesiyle uyum sağladı.”

KAMERA ARKASI

-Yapımcı/başrol oyuncusu Dwayne Johnson ve yapımcı Hiram Garcia uzun zamandır arkadaşlar ve diğer yapımcılar Beau Flynn ve Dany Garcia da küçükken hevesli birer çizgi roman hayranlarıydılar.

-Ekip çekimler için hazırlık yaparken, yönetmen Jaume Collet-Serra sette her gün müzik çalardı. BLACK ADAM yıldırım logosuyla süslenmiş özel, eski tarz müzik kutusundan çıkan melodiler ortamı havaya sokuyordu.

-Oyuncu kadrosundan Mo Amer’e de kendi şarkı listesini daha küçük ama yine de güçlü müzik setinde paylaşması konusunda güveniliyordu.

–Black Adam’ın süper kıyafetinin prototipi içinde dolgu malzemeleri vardı ve kendi kasları daha büyük olan yıldız Dwayne Johnson‘a uymuyordu. Bu nedenle da dolgu malzemelerine gerek kalmadı.

–Quintessa Swindell‘in karakteri Maxine Hunkel, namıdiğer , “Oz Büyücüsü”nün büyük bir hayranıdır ve Quintessa bu tutkuyu karakterinin yansıtılmasında kullandı.

DETAYLAR

-Adalet Topluluğu üyesi Hawkman’i oynayan Aldis Hodge, aynı zamanda profesyonel bir saat tasarımcısıdır ve kendi kol saati tasarımlarından birini, ikinci kişiliği, teknoloji milyarderi Carter Hall olarak takıyordu.

-Oyuncular Noah Centineo ve Mo Amer sık sık Trilith Studio’ya gelerek ve boş zamanlarını diğer oyuncular ve set ekibiyle geçirdi.

-Oyuncu kadrosunun en genci olan Bodhi Sabongui, Amon rolü için kaykay sürmeyi öğrendi.

-Yapımcılar, DC Evreni ve Super Heroes’un kartal gözlü hayranları için, filmin içine çok sayıda sürpriz yerleştirdi.

-Oscar Ödüllü SFX süpervizörü JD Schwalm, filmde görülen roketatarlardan gelen mavi renkli patlayıcı karışımı oluşturmak için bakır klorür kullandı.

-VFX ekibi, filmin kurgusal Kahndaq ortamındaki belirli sahnelerde gerekli olan büyük kalabalık ortamlarına yerleştirmek için ana oyuncular ve arka plan oyunculardan 800 farklı vücut taraması yaptı.

-Dwayne Johnson’ı uçurmak için havaya kaldırmada kullanılan robotik kol, dünyanın en büyük robot üreticilerinden biri tarafından yapılmış ve otomobil, tekne ve tır montajı yapan bir model modifiye edilerek oluşturuldu.

-Film boyunca çeşitli sahnelerde kullanılan kurgusal Kahndaq dili, yapım tasarımcısı Tom Meyer tarafından uzun süredir birlikte çalıştığı grafik sanatçısına yaptırıldı.

BLACK ADAM

Çekimleri; ABD’nin Georgia eyaletinin en büyük kenti ve başkenti olan Atlanta’da ve Kuzey Karolina eyaletine bağlı Cumberland ilçesinin merkezi olan Fayetteville şehrinde gerçekleşti. Aksiyon, macera ve fantastik türündeki Black Adam, süper kahraman filmleri hayranlarının beğeniyle izleyeceği heyecan ve adrenalin yüklü bir yapım. Özellikle Post-credits sahnesini kesinlikle kaçırmayın.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY