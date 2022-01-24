E-5 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu

Karla kaplanan E-5 Karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi de düşerken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten evlerine gitmek için servise binen vatandaşlarda araçlardan inerek yola yaya olarak devam etti.

İstanbul’da dün başlayan ve gece boyunca da etkisini sürdüren kar yağışı gün içerisinde devam ediyor.

Tipi şeklinde devam eden kar yağışı Haramidere’de yolları karla kaplarken, işten evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ARAÇLARDAN İNİP YÜRÜDÜLER

Karla kaplanan E-5 Kara yolunda görüş mesafesi düşerken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten evlerine gitmek için servise binen vatandaşlarda araçlardan inerek yola yaya olarak devam etti.

“1 SAATTİR YOLDAYIZ”

Otobüsler gitmediği için yolda kaldıklarını söyleyen bir vatandaş, “Saat 16.15’te çıktım hala otobüsler gitmiyor kaldık burada. 1 saattir buradayız. 1 saat daha yolum var” dedi.

Başka bir vatandaş ise “Çok yakın yerden geliyoruz ama 1 saattir yoldayız. Gideceğimiz yere varabilecek miyiz daha belli değil. Mecbur kaldık işimizden dolayı çıktık” diye konuştu.

“BEKLİYORUZ, YAPACAK BİR ŞEY YOK”

Durakta yoğun kar yağışının altında otobüs bekleyen Ahmet Akkuş, “Böyle kar yağmasını bekliyorduk. Hastaneden yeni geldik. 40-45 dakikadır araba bekliyoruz. Tepecik Mahallesine gideceğiz. Otobüs bekliyoruz” dedi.

Kubilay Türkdoğan Maalesef karda kaldık. Servisler de gelmedi. Ne kadar bekleyeceğimizi de bilmiyoruz. Yaşadığım yere giden bir tane minibüs, bir tane de otobüs var. Şu an gelen giden yok. Trafikte durmuş vaziyette. Bekliyoruz yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.

D-100’DE DE TRAFİK DURDU

İstanbul’da etkisini arttıran yoğun kar yağışından dolayı Cevizlibağ D 100 Edirne istikametinde trafik durdu. Metrobüsü kullanmak isteyen yolcular yoğun kar yağışı altında yürümekte zorluk çekti.

KÜÇÜKÇEKMECE D-100 KARAYOLUNDA TRAFİK DURDU

İstanbul’u öğleden sonra etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle Küçükçekmece D-100 güney yolu Edirne istikametinde trafik durdu. Sürücüler kayan araçlarını kontrol etmekte güçlük çekti. Yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı D-100 karayolunda belediye araçları çalışma yapıyor.

Aracıyla yolda kalan Orhan Demirtay, “Olay zaten görülüyor ama arkadaşlar çok acemi. Karda gitmeyi bilmiyorlar. Lastikleri de düzgün değil. Acemilikten yani bir sürü insan bunlar yüzünden mağdur oluyor” dedi.

Bir saattir yolda kaldığını belirten bir başka sürücü, “Yolda kaldık. Bir anda bastırdı. 3’te yola çıktık o saatten beri yollardayız. 1 saattir trafikteyiz herkes hazırlıksız yakalandı. Bu lastiklerle bu yola çıkılmaz” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir İstanbul’a girişler durduruldu İlginizi Çekebilir THY, İstanbul Havalimanı uçuşlarını saat 04.00’e kadar durdurdu