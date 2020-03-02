e Bordro sorgu ekranı… E-Bordro sorgulama işlemi nasıl yapılır?

E Bordro uygulama sayesinde maaş bordroları internet üzerinden sorgulanabilmektedir. Ancak bu hizmetten sadece devlet memurları yararlanır. Özel sektörde çalışanlar ve 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz. Peki maaş bordrosu nasıl alınır? E Bordro sorgulama işlemi…

E-BORDRO SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E Devlet Kapısı üzerinden bordro sorgulaması yapılabilir. Ancak bu sorgulama devlet memurları için geçerlidir. Yani 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel E Devlet üzerinde hem bordro sorgulama hem de bordro doğrulama işleminden faydalanabilir. E Devlet’e giriş yaptıktan sonra e hizmetler kısmından Maliye Bakanlığı başlığı altında e- Bordro hizmetini görüntüleyebilir, yıl ve ay seçimi yaparak sorgulama yapılabilirsiniz. (https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama) İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan “Yazdır” butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

E BORDRO SORGULAMA

MAAŞ BORDROSUNDA HANGİ BİLGİLER YAZAR?

– Kişisel bilgiler( Ad,soyad, TC kimlik numarası, sicil numarası)

– İşe giriş ve çıkış tarihi

– Brüt ücret

– Çalışan gün sayısı

– Aylık kazanç

– Diğer gelirler

– Toplam kazanç

– Prime esas kazanç

– SGK primi

– İşsizlik sigortası primi

– Gelir vergisi matrahından düşülecek tutarlar