E-devlet ile kredi kartı tuzağı

Sistem, mesaj kutunuza düşen bir SMS ile başlıyor. Mesajda, “X bankası… Yıllık kart aidat iadeniz için e-devlete başvurmanız gerekmektedir” yazıyor. İlişik linke tıklandığında e-devlet gibi görünen ancak kart şifresini ve bilgileri alan hackerların ağına düşülüyor.

YENİLER AV OLUYOR

SMS’i alan birçok kişi bağlantının güvenilir olmadığını fark etse de çok sayıda kişi, resmi kurumların logosuna ve para iadesine aldanarak istenen bilgileri hemen dolduruyor. Bu dakikadan sonra tüm kart bilgileri, siber dolandırıcının eline geçiyor.

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, sistemin nasıl işlediğini şöyle anlattı:

“Siber saldırganlar kamu kurumlarının web sitelerini kopyalama konusunda gerçekten çok gelişmiş araçlar kullanıyorlar. SMS ile gönderilen bu bağlantı ise hem bir bankanın adını kullanarak direkt olarak bu bankanın kullanıcılarını hedef alıyor hem de turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden hizmet veren e-devlet’in giriş ekranına benzer bir ekran kullanarak kullanıcılardan kart numarası, son kullanma tarihi ve CVV Kodu gibi kart bilgilerini istiyor. Bu bilgileri doldurduğunuzda kart bilgilerinizi, SMS’i gönderen siber dolandırıcıya kaptırmış oluyorsunuz. Corona virüsü ile pek çok yeni kullanıcının dijital dünyaya adım attığını gözlemledik. Bu nedenle dijital dünyada güvenlik için sosyal eğitim ve bilinç oldukça önemli.”

PANDEMİDE SALDIRILAR 3 KAT ARTTI

WatchGuard’ın açıkladığı son veriler de Türkiye’de pandemide siber saldırılardaki artışı ortaya koyuyor. Rapora göre, Türkiye’de siber saldırılarda 2020’nin ilk 6 ayında 3 katlık artış yaşandı ve her dakika 5 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı gerçekleşti.