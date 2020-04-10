e Devlet ücretsiz maske sipariş linki… İstanbul’da maske eczanelerden mi alınacak?

Ücretsiz maskeler için vatandaşlar e-Devlet ve ePTTAvm üzerinden başvurularını sürdürüyor. İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği’nin yaptığı görüşmelerden şaşırtan bir sonuç çıktı. Buna göre; maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildi. İşte e-Devlet maske başvuru linki ve İstanbul’da maskelerin nasıl dağıtlacağına dair detaylar…

İSTANBUL’DA ÜCRETSİZ MASKE ECZANELERDE

Ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılmasına karar verilmesinin ardından, konuya ilişkin SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, “Bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı temin ettiği maskeleri İstanbul’daki ecza depoları aracılığı ile eczanelerimize dağıtmaya başladı. Mesai bitene kadar eczanelerin yarısına maskeler ulaştı” ifadelerini kullandı. Maskelerin nasıl alınacağını da açıklayan Sarıalioğlu, “Sağlık Bakanlığı vatandaşlara bir mesaj atacak. Ücretsiz maskenizi gidin eczanenizden alın diyecek. Sonrasında vatandaş eczaneye müracaat ettiğinde onun T.C Numarası ve gelen mesajdaki kodu ile birlikte Bakanlığın sistemine kaydedeceğiz. Hastalarımıza 10 günlük beşer adet ücretsiz maske vereceğiz” dedi.

E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– E Devlet’e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “ücretsiz maske talebi” yazın.

– Açılan sayfada kişisel bilgileriniz ile iletişim bilgilerini doldurunuz

– Diğer aile bireylerinizi eklemek istiyorsanız ‘Aile Bireyi Ekle’ seçeneğini kullanın ve aynı şekilde o kişinin de kimlik bilgilerini girin.

– Son olarak güvenlik sorusunu ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu onayladıktan sonra en attaki ‘Maske Siparişi Ver’ butonuna basın.

ÜCRETSİZ MASKE E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI

EpttAVM ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

*Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

ÜCRETSİZ EpttAVM MASKE BAŞVURU SAYFASI

SOKAĞA ATILAN MASKELERE DİKKAT

Corona virüsü salgınından korunmak için kullanılan maske ve eldivenler sokağa atılıyor! Uzmanlar, kimyasal atık sayılan maske ve eldivenlerin üzerinde biriken virüsün insan sağlığını tehdit ettiğini vurgulamasına rağmen cadde ve sokaklarda kullanılmış eldiven ve maskeler görülüyor.