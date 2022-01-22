e-Fatura uygulamasını yaygınlaştıracak düzenleme

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamalarını yaygınlaştıracak düzenlemelere gidildi.

Sozcu.com.tr

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzeri olan mükellefler için geçerli e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğunda düzenleme yapıldı.

Buna göre 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 milyon TL, 2021 hesap dönemi için 4 milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri brüt satış geliri olan mükellefler e-fatura uygulamasına geçecek.

e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğunun ise, e-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 milyon TL, 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefleri kapsayacağı ifade edildi.

OTELLER DE DAHİL EDİLDİ

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon lira, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin lira ve üzeri olan mükellefler de e-fatura düzenleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri de uygulamaya dahil edildi.

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