e-Tebligat başvuru süresi uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), elektronik tebligat (e-Tebligat) adresi almak zorunda olan işverenlere tanınan son başvuru süresinin 31 Ocak 2022’ye uzatıldığını açıkladı.

SGK’dan yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik’ uyarınca elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulduğu belirtildi. Konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Yönetmeliğe göre bu süre 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermektedir. Kurumumuzca, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 10 Aralık 2021 tarihinde yayımlanması ve e-Tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana getirmiştir.

* Bu nedenle 31 Aralık 2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

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