E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 lira banknotlar tedavüle girecek

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 lira banknotların tedavüle verileceğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, 1211 sayılı Kanun'un bankaya verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 lira banknotların 23 Mart 2020'den itibaren tedavüle verileceğini belirtti.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 50 lira banknotlardan farklı olarak,

IV. tertip 50 lira banknotlardaki imzaların TCMB Başkanı Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Murat

Çetinkaya'ya ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği ifade edilen açıklamada, söz konusu banknotların üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile

genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, I., II., III. ve IV. tertip banknotların birlikte tedavül edeceği, IV. tertip 100 lira ve 10 lira banknotlara ilişkin duyurunun daha sonra yapılacağı bildirildi.