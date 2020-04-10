EBA TV canlı yayın izle 10 Nisan: Kanal listesi, ders programı, sık sorulan sorular…

EBA TV’de bir haftanın da sonuna geldik. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bugün de eğitimlerini ders programına göre TRT EBA TV canlı yayını ile sürdürecek. İşte EBA TV ders programı, kanal listesi ve internetten canlı izleme detayları…

EBA TV’nin tüm kanalları internet üzerinden canlı izlenebiliyor. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi ile öğrenciler uzaktan eğitimlerine devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için TRT EBA Tv ve eba.gov.tr üzerinden yayınlar yapıyor. Peki EBA TV yeni haftalık ders programı belli oldu mu? İşte EBA TV canlı yayın linkleri ve Digiturk, uydu, D-Smart, Tivibu EBA TV kanalları…

EBA TV HANGİ KANALDA?

EBA TV’nin farklı platformlardaki kanal numaralarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA TV 6 Nisan -10 NİSAN DERS PROGRAMI YAYIMLANDI

EBA TV İLKOKUL GÜNCEL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL – GÜNCEL DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE – GÜNCEL DERS PROGRAMI