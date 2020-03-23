EBA TV’deki öğretmenden şaşırtan sözler: Ne açıklıyorsun, anlat geç

Uzaktan eğitimin ilk yayınını gerçekleştiren EBA TV’de Adnan Menderes’in idamı, Selahattin Eyyubi belgeselinde kafa kesme ve bıçaklama görüntülerinden sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin sözleri de sosyal medyada gündem oldu.

DERSE KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

İnançla ilgili felsefi konuların işlendiği derste, “Geçmişten günümüze bilimsel gelişmelerin iddialarına rağmen insanlığın bu ihtiyaçları giderilememiş ve inanma ihtiyacı ortadan kaldırılamamış” cümlesini kurarken dil sürçmesi yaşayan öğretmen, “Yahu ne açıklıyorsun, anlat geç” ifadelerini kullandıktan sonra, derse kaldığı yerden devam etti.

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