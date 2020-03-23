EBA’da tepki çeken bir görüntü daha! Yine idam görüntüsü izlettiler

EBA TV üzerinden başlayan uzaktan eğitimin ilk günü, hem eğitim hem de öğrenci velileri tarafından tepkiyle karşılandı. Ders için ekran başında olan öğrencilere, Adnan Menderes’in idam görüntülerinin animasyonu izletildi.

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Gelen büyük tepkilerin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ben ve ekibim büyük bir gayretle çalıştık. Dersleri merkez alarak yüzlerce çekimin tamamını kontrol ettik.

* Bu yoğun süreçte, üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum.

* Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz. Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim.

* Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam.

YİNE BİR İDAM GÖRÜNTÜSÜ YER ALDI

Bakan Selçuk’un açıklamasından kısa bir süre sonraysa yeniden tepki çeken bir ders görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Bu kez ekran başındaki öğrencilere, kılıçla idam görüntülerini içeren bir başka animasyon izletildi.

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