EBA’da tepki çeken görüntü! İlk gün Menderes’in idamını izlettiler

İlköğretimden üniversiteye 242 ülkedeki 198 ülke nüfusunu geride bırakan 26 milyon 905 bin 470 öğrenci ile 1 milyon 290 bin 27 öğretmen ile akademisyen ilk uzaktan eğitim denemesini bu sabah yaptı.

CORONA GÜNLERİNDE İDAM İZLETİLDİ

Eğitim İş Sendikası Hukuk İşleri Genel Sekreteri Maksut Balmuk, “Orta okulda ders arası geçişlerdeki animasyonda Atatürk’ün CHP’li olmasından tutun da öğrencilerin Adnan Menderes’in idam sehpası görüntüsü, boynuna ip geçirilmesi hatta tekme atılması gibi bilgilerin animasyon olarak verilmesini doğru bulmuyoruz” dedi.

“BU İÇERİKLER MÜFREDATA AYKIRI”

Müfredat uyarısı yapan Balmuk sözlerini şöyle sürdürdü,

*Talim Terbiye Kurulu’nun onayladığı müfredatta böyle bir ders içeriği yok. EBA’da ders içeriklerinde siyasi, ideolojik yayın yapılıyor.

*Ortaokul öğrencilerine, idam görüntüsü izlettirmek zaten corona virüsü nedeniyle moralleri bozuk olan çocukları daha da olumsuz etkiliyor. Ders içeriklerini, sendika olarak dikkatle izliyoruz.

*Çok sayıda dini içerik yüklendiğini hatta Diyanetin hazırladığı görüntülerin de yayınlandığını görüyoruz. Mevzuat aykırı ve müfredat dışı eğitim verilmesine karşı hukuki olarak EBA derslerini takibe aldık

EBA’DA İLK GÜN NELER YAŞANDI?

*Ortaöğretim öğrencilerine ders arasında yayımlanan animasyonda Adnan Menderes’in idamı, boynuna ip geçirilmesi ve sehpanın devrilmesi içerikli görüntüler tepki çekti.

*EBA’da ders aralarında, ‘Sordum Sarı Çiçeğe’ gibi ilahi yayınları da, ‘Ramazan ayı gibi ders’ eleştirilerine yol açarken, ders aralarında inanç eğitimi verilerek, ilahi dinletildi.

*EBA’da 20 dakikalık derste matematik öğretmenin 3 defa kıyafet değiştirmesi, bir başka öğretmenin ise sakalsız başladığı dersi, top sakallı bitirmesi öğrencilerin dikkatini dağıttı.

*Her dersten önce yapılması istenen, “Dersten önce rahatlayın” sloganlı beden eğitimi dersinde öğretmeninin kumaş pantolon ve gömlekle yaptığı spor ise sosyal medyada espri konusu yapıldı.

*İlkokul öğrencilerinin sanal ders sırasında parmak kaldırarak, soru sormak istemesi, cevap alamayınca ağladıkları da görüldü.

*İlkokul öğrencisi bazı çocukların ise okula gider gibi önlüklerini, formalarını giyerek, “Öğretmen de bizi görüyor mu anne?” diye sorduğu görüntüler sosyal medyaya düştü.

*Öte yandan EBA’nın ilk gününde Bakan Ziya Selçuk’un dün söylediği gibi alt yapı nedeniyle internete bağlantısında sıkıntı yaşandı.

*TRT’den de eş zamanlı ders yayınlandığı için telafi edilse de bu kez elektrik kesintileri nedeniyle dersler izlenmedi. Ders tekrarları olması kayıp derslerin telafisi için pozitif bulundu.