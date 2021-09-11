Ebe Duygu Ömrüuzun, doğumuna 3 hafta kala corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi

Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde ebe olarak görev yapan Duygu Ömrüuzun’un doğumuna 3 hafta kala yakalandığı corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiği, bebeğinin de sezaryen ile alındıktan sonra vefat ettiği bildirildi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde ebe olarak görev yapan Duygu Ömrüuzun, doğumuna 3 hafta kala yakalandığı corona virüsü nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edildikten sonra durumu ağırlaşınca bebeği sezaryen ile alındıktan sonra vefat etti.

Gümüşhane İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, “Gümüşhane Devlet hastanemizde ebe olarak görev yapan, Duygu Ömrüuzun COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımında vermiş olduğu hayat mücadelesini maalesef kaybetmiştir. Rahmet-i Rahmana erişen merhumenin cenazesi bugün Eskişehir’de toprağa verilecektir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sevenlerine ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum” mesajını paylaştı.

Ömrüuzun’un üyesi olduğu Gümüşhane Sağlık-Sen de taziye mesajı yayımladı.

MEMLEKETİ ESKİŞEHİR’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Ömrüuzun’un memleketi Eskişehir ili Günyüzü ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de, “Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde görev yapan Ebe Duygu Ömrüuzun’u COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz” mesajı paylaştı.

Duygu Ömrüuzun’un ölümüyle birlikte COVID-19’dan yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 453’ü aştı.

İlginizi Çekebilir TTB’den ‘aşı karşıtı miting’ çıkışı