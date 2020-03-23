Ebeveynler merak ediyor: Corona virüsü çocukları nasıl etkiliyor?

‘Korunun ve panik yapmayın’ şeklinde konuşan Çocuk Sağlığı, İmmünoloji ve Alerji alanında çalışan Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, corona virüsü nedeniyle paniğe kapılan ebeveynlerin en çok sorduğu 20 soruyu yanıtladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) pandemi ilanıyla küresel bir tehdit haline gelen corona virüsü salgını, en çok anne ve babaları tedirgin ediyor. Virüsün çoğunlukla 65 yaş üstü insanları etkilediği bilinse de mevsimsel alerji, grip ve nezle ile aynı semptomları gösteren corona virüsü, ebeveynleri paniğe sürüklüyor.

Doç. Dr. Antony, anne ve babaların en çok sorduğu 20 soruyu yanıtladı:

1-Corona virüsü çocukları enfekte eder mi?

Evet corona virüsü çocukları enfekte eder. Salgınların yaşandığı ülkelerden gelen veriler, corona virüsünün her yaştan insanı etkilediğini göstermektedir.

2- Çocukların corona virüsü nedeniyle hastalık geçirme riski nedir?

Salgın verilerine bakarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki, corona virüsü çocukları erişkinlere ve özellikle yaşlı kişilere göre daha az enfekte eder.

3- Çocuklar corona virüsü enfeksiyonunu daha hafif mi, daha ağır mı geçirirler?

Çocuklar corona virüsü enfeksiyonunu bütün yaş gruplarına kıyasla daha hafif geçirmektedirler.

4- Hangi rahatsızlıklar, corona virüsü enfeksiyonunu daha ağır hale getirebilir?

Karaciğer, böbrek ve kalp yetmezliği, ağır akciğer rahatsızlığı olan çocuklar ve lösemi, lenfoma gibi kanser hastası olan çocuklarda hem hastalığın kendisi hem de bu hastalıkların tedavisinin neden olduğu bağışıklık sisteminin zayıf düşürecek tedaviler nedeniyle corona virüsü enfeksiyonu daha ağır seyredebilir.

5- Çocuğumun corona virüsü enfeksiyonu olduğunu nasıl anlarım?

Çocuğunuzun düşmeyen ateşi, halsizliği, iştahsızlığı varsa ve solunum yetmezliği çekiyorsa, çocuğunuz corona virüsü semptomları gösteriyor olabilir. Çocuğunuzun corona virüsü enfeksiyonundan şüpheleniyorsanız, bulunduğunuz bölgedeki Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsü ile mücadele için tahsis ettiği hastanelere en kısa sürede başvurmanız gerekir.

6-Çocuklar corona virüsü nereden kapabilirler?

Çocuklar koronavirüsü, corona virüsü ile enfekte olmuş kişilerin hapşırma, aksırma ve öksürük gibi durumlarla dışarıya saçtıkları damlacıklardan ve damlaların düştüğü yüzeylere elleri ile temas edip sonrada ellerini gözlerine, yüzlerine, burunlarına ve ağızlarına temas ettirerek kapabilirler.

7-Çocukları corona virüsü enfeksiyonundan korumak için neler yapılabilir?

Çocukları corona virüsünden korumak için yapılması gerekenler erişkinlerle aynıdır. Hasta ve hasta olma ihtimali olan kişilerden uzak durmak, mümkün olduğunca kalabalık ortamlarda bulunmamak, ellerin sık sık ılık su ve sabunla 20-30 saniye boyunca yıkanması corona virüsünden korunmak için atılacak adımların başında geliyor.

8- Alerji rahatsızlığı olan çocuklarda corona virüsü, özel bir risk teşkil eder mi?

Hayır. Alerji rahatsızlığı olan çocuklarda corona virüsü özel bir risk teşkil etmez. Alerjik çocukların corona virüsü enfeksiyonundan korunmak için yapacakları genel anlamda herkesin aldığı korunma tedbirleriyle birebir aynıdır.

9-Çocukları corona virüsünden korumak için maske takmalı mıyız?

Hayır. Çocukların maske takmasına gerek yok.

10-Tuzlu su ile gargara ve burun temizliği virüsün bulaşmasına engel olabilir mi?

Tuzlu su ile gargara yapılmasının corona virüsü engellediğine dair elimizde hiçbir bulgu yoktur.

11-Corona virüsü ile enfekte olan çocuklara nasıl bir tedavi uygulanmaktadır?

Hastalığın şiddetine göre sadece klinik gözlem, vitamin takviyeleri ve corona virüsüne karşı etkili olduğu bilinen anti viral ilaçlarla tedavi uygulanmaktadır.

12-Corona virüsü testi isteyen herkese yapılabilir mi?

Hayır. Corona virüsü testi her isteyene yapılamaz. Corona virüsü enfeksiyon şüphesi olan kişilere ve koronavirüs enfeksiyonu olan kişilerle temas etmiş kişilere test yapılmaktadır.

13-Corona virüsü aşı ile önlenebilen bir hastalık mı?

Maalesef şu an elimizde Corona virüsü için etkili bir aşı yok ancak aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Corona virüsü aşı çalışmaları olumlu sonuç verdiğinde önlenebilir bir hal alacaktır.

14-Corona virüsü aşısı ve ilaçları ile ilgili çalışmalarda son durum nedir?

Hem aşı hem de virüsü engelleyecek ilaç çalışmaları bir çok merkezde çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. ABD’de üretilen ilk aşının insan testleri yakın zamanda başladı. Olumlu sonuçları yakın zamanda duyacağımıza inanıyorum.

15-Hamile kadınlar corona virüsüne yakalanma konusunda ekstra bir risk taşır mı?

Hayır. Hamile kadınlar corona virüsüne yakalanmak için ilave bir risk taşımazlar.

16-Hamile kadınlar Corona virüsü ile enfekte olurlarsa daha ağır bir hastalık geçirirler mi?

Hayır geçirmezler. Bugüne kadar elimize geçen veriler hamile kadınların corona virüsü enfeksiyonunu daha ağır geçirmediğini göstermektedir.

17-Hamile kadınlar corona virüsünden korunmak içinne yapmalılar?

Hamile kadınların corona virüsünden korunmak için alacakları önlemler genel anlamda herkesin aldığı korunma tedbirleriyle birebir aynıdır. Hamile kadınlar için özel bir önlem bulunmamaktadır.

18-Hamilelikte yakalanılan corona virüsü enfeksiyonu hamileliğin devamı için bir risk oluşturur mu? Bebeğin sağlığını olumsuz etkiler mi?

Hayır oluşturmaz. Bugüne kadar bildirilen vakalarda hamile kadınların enfeksiyonu kapma durumunda hamileliğin devamında bir sorun yaratmadığı ve bebeği olumsuz etkilemediği gözlemlenmiştir. Ancak herkes gibi hamile kadınların da koronavirüse karşı çok dikkat etmesi ve kendilerini çok iyi korumaları gerekmektedir.

19-Corona virüsü ile enfekte olmuş hamile kadın, doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında bebeğine corona virüsü bulaştırabilir mi?

Bugüne kadar bildirilen vakalarda hamile kadınların amniyotik sıvıyla bebeklerini enfekte edemedikleri görülmüştür. Ayrıca doğum sırasında veya anne sütü ile corona virüsün bulaşmadığı bilinmektedir.

20-Corona virüsü emziren anneler için risk teşkil eder mi?

Hayır. Corona virüsü emziren anneler için risk teşkil etmez, ama emziren annelerin her zaman olduğu gibi hem kendini hem de bebeğini koruması için toplumdan ve kalabalıklardan izole edilmesi, sık sık su ve sabunla el yıkayıp tüm korunma önlemlerine harfiyen uyması gerekmektedir.

Son olarak; elimizdeki bulgulara göre çocuklar corona virüsü için riskli bir grubu teşkil etmiyorlar ve hatta erişkinlere kıyasla hastalığa cok daha hafif atlatiyorlar. Hasta olan çocuklar kayıtlara geçti ancak hemen hepsinin iyileştiği bilgisi mevcut. Ebeveynler panik yapmamalı ancak kendileri, aileleri ve toplum sağlığı için korunmayı asla ve asla ihmal etmemeliler.

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Johns Hopkins University