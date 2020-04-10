Ebola salgınının bittiğinin ilan edilmesine 2 gün kala yeni vaka

DAKAR (AA) – Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınının bittiğinin ilan edilmesine iki gün kala yeni Ebola vakasının görüldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, son vakanın iyileşmesinin üzerinden 40 gün geçtikten sonra ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde yeni bir vaka tespit edildi. Beni bölgesindeki enfekte kişinin 26 yaşında bir erkek olduğu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Ebola'yla mücadele ekiplerinin bölgede vakayla teması olan kişileri belirlemeye çalışıldığı öğrenildi.

KDC, son vakanın iyileşmesinin üzerinden 42 gün geçtikten sonra 12 Nisan'da salgının bittiğini duyurmaya hazırlanıyordu.

Öte yandan ülkede, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü 13 Mart'tan bu yana 215 kişi enfekte oldu. Bunlardan 20'si hayatını kaybederken 13'ü sağlığına kavuştu.

Ülkenin doğusunda Ağustos 2018'de başlayan son Ebola salgınında, şu ana kadar 3 bin 310 vaka görüldü, 2 bin 273 kişi yaşamını yitirdi. En az 340 bin kişiye Ebola'ya karşı aşı yapıldı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de, 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.