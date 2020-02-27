Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B ÖLÜMCÜL VİRÜS ÜLKEDEN ÜLKEYE SIÇRARKEN, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN UMUT VEREN BİR HABER GELDİ… ÖRGÜT,,, EBOLA KABUSUNDA İŞE YARAYAN ABD MENŞEİLİ İLACIN, KORONAVİRÜSTE DE ETKİLİ OLABİLECEĞİNİ AÇIKLADI… UZMANLAR İSE UYARIYOR: VİRÜSE ÇARE BULUNANA KADAR YAPILACAK EN İYİ ŞEY; KİŞİSEL HİJYENİ SAĞLAMAK… İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV EBOLA ve Sars’ta işe yaramıştı!