EBRD Türkiye: Enflasyonla mücadele faizle yapılır, Türkiye başka bir yol izliyor

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, mevcut ortamda enflasyonla başa çıkmanın yolunun Merkez Bankası’nın faizleri artırması olduğuna dikkat çekerek, “Ama Türkiye’deki politikalar farklı” dedi. Kur korumalı TL mevduat modelinin ancak kısa vadeli çözüm sunacağını belirten Tuerkner, “Umuyoruz ki enflasyonla mücadele etmek için farklı önlemler de alınır” diye konuştu.

Sozcu.com.tr

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, Merkez Bankası’nın (TCMB) yüksek enflasyon ortamında faizleri aşağı çekme kararlarının Türk ekonomisine karşı güven sorunu yarattığını, bunun da Türk lirasına değer kaybı olarak yansıyarak enflasyonu artırdığını söyledi.

“Türk lirası değer kaybı yaşayınca bu her zaman daha fazla enflasyona neden olur” diyen Tuerkner, Bloomberght’ye yaptığı açıklamada, enflasyondaki yüksek seyrin bir süre daha devam edeceğini, TCMB’nin de bu yüzden yıl sonu enflasyonu tahminini yukarıya çektiğini düşündüğünü aktardı.

‘RİSKLER MALİ TARAFA KAYMIŞ DURUMDA’

“Riskler mali tarafa kaymış durumda” diyen Tuerkner, “Devletin de bu taraftaki farklılığı karşılaması gerekiyor. (Kur korumalı TL mevduat) kısa vadeli bir çözümdür. Umuyoruz ki farklı önlemler de alınır ki enflasyonla mücadele edilebilsin. Genellikle enflasyonla başa çıkmanın yolu ortodoks politikalarladır ve Merkez Bankası’nın faizleri artırması ile olur ama Türkiye’deki politikalar farklı” ifadelerine yer verdi.

‘KUR KORUMALI TL MEVDUAT YENİ RİSKLER GETİRECEK’

Tuerkner aynı zamanda, kur korumalı TL mevduat sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Bu modelin ‘yeni riskler getirecek, kısa vadeli çözümler sunacak’ bir model olduğunu ifade eden Tuerkner, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ne olduğuna bir bakalım: Çok yüksek bir enflasyonun olduğu ve TL’nin değer kaybettiği bir ortamda birçok mudi dolara geçti. Ama insanların çoğu TL’yi bırakıp dolar aldığı için ‘bu durum iyi değil’ dendi. Şimdi bunu döviz kuruna endekslemek de insanların parası değer kaybetmesin diye yapıldı. Mevcut olan DTH’lardan TL mevduatlara daha fazla geçiş olur mu, bilmiyoruz. Ama olsa bile bu kısa vadeli çözüm olur ve bunların da getireceği riskler olur. Çünkü döviz kurunda çok fazla oynaklık var.”

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