EBRD: Yatırımcıların Türkiye’de açık ve güvenilir para politikasına ihtiyacı var

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Türkiye’de uzun vadeli yatırımlar ve sürdürülebilir büyüme için açık ve güvenilir bir politika çerçevesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, yatırımcıların Türkiye’de açık ve güvenilir bir para politikası çerçevesi görmeye ihtiyacı olduğunu, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Türkiye’deki görüşmesinde yüksek enflasyon sorununu da dile getirdiğini söyledi.

Hafta başında Türkiye’yi ziyaret eden Odile Renaud-Basso, enflasyon kaynaklı baskıları hafifletmek için düşük faiz oranlarının gerektiğini savunan Erdoğan ile para politikası konusunda ‘ilginç’ bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

‘TÜRKİYE’Yİ TEK BAŞINA BIRAKTIK’

Renaud-Basso Reuters’a yaptığı açıklamada “(Erdoğan) Bir yandan güçlü büyüme gibi, oldukça güçlü sonuçlar elde ederken, bir yandan da enflasyon olukça yüksek ve biz de bu konuyu görüştük” dedi.

Renaud-Basso ayrıca, dünyadaki başlıca merkez bankalarının para politikasında sıkılaştırma yanlısı bir tavır aldıklarını ve Türkiye’yi “tek başına” bıraktıklarını belirti.

TCMB enflasyon yüzde 20’ye yaklaşırken, faiz oranlarını öngörülenden çok daha hızlı bir şekilde iki ayda 300 baz puan indirimle yüzde 16’ya çekmişti.

Dolar/TL 10 seviyesine yaklaşarak yeni zirvelerinde işlem görüyor. TL, yılın başından bu yana dolar karşısında değerinin yüzde 25’ini kaybetti. Son 10 yılda yüzde 80’in üzerinde değer kaybeden TL’deki zayıflama enflasyon baskılarını kuvvetlendirdi.

GÜVENİLİR POLİTİKA VURGUSU

Öte yandan, TCMB’nin önümüzdeki hafta gerçekleşecek toplantısında faiz oranlarını yüzde 16’dan yüzde 15’e çekerek Türkiye’yi daha yüksek reel negatif oranlarla baş başa bırakması bekleniyor.

Piyasalar uzun süredir Türkiye’nin alışılagelmişin dışındaki para politikası ve TCMB yetkililerin sıkça değiştirilmesi gibi uygulamaların kredibiliteyi zedelediği gerekçesiyle eleştiriliyorlar.

Renaud Basso “Uzun vadeli yatırımcılar ve sürdürülebilir büyüme için açık ve güvenilir bir politika çerçevesi, uygun politikaların bileşimine ihtiyacın önemini vurguladım” dedi.

Türkiye, 2020’de aldığı 1.7 milyar euro ile EBRD’den en büyük mali yardımı alan ülke. Çoğunluğu G7 başlıca ekonomilerinin sahipliğinde olan EBRD orta ve doğu Avrupa, Mısır, Tunus ve Fas da dahil olmak üzere 38 ülkeye yatırım yapıyor. (REUTERS)



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