Ebru Baki de SÖZCÜ TV’de

Gazeteci-sunucu Ebru Baki, ekonomi ve siyasetin nabzını SÖZCÜ TV’de tutacak. “Ebru Baki ile Para Politika”, yarından itibaren hafta içi her gün saat 09.00-12.00 saatleri arasında ekrana gelecek.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Ebru Baki, yüksek lisansını aynı üniversitenin Uluslararası İktisat Bölümü’nde tamamladı. Hürriyet Gazetesi’nde 5 yıl ekonomi muhabirliği yaptıktan sonra TV’ye adım attı. Uzun yıllar ekonomi servisi yöneticiliği yaptı ve Türkiye’nin önde gelen haber kanallarında programlar sundu.