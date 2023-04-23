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22 Nisan 2023
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Ebru Baki de SÖZCÜ TV’de

Alaturka Online
Alaturka Online

Gazeteci-sunucu Ebru Baki, ekonomi ve siyasetin nabzını SÖZCÜ TV’de tutacak. “Ebru Baki ile Para Politika”, yarından itibaren hafta içi her gün saat 09.00-12.00 saatleri arasında ekrana gelecek.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Ebru Baki, yüksek lisansını aynı üniversitenin Uluslararası İktisat Bölümü’nde tamamladı. Hürriyet Gazetesi’nde 5 yıl ekonomi muhabirliği yaptıktan sonra TV’ye adım attı. Uzun yıllar ekonomi servisi yöneticiliği yaptı ve Türkiye’nin önde gelen haber kanallarında programlar sundu.

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