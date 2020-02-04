Ebru Gündeş’in Kanlıca’daki yalısının akıbeti ne oldu?

Şarkıcı Ebru Gündeş’in Kanlıca’daki yalısında imara aykırı tadilat yapıldığı gerekçesiyle İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından 7 ay önce, aykırılıkların giderilmemesi halinde yıkım yapılacağı bildirilmişti. CHP Eski İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, aykırılığın düzeltilmediğini belirterek, üzerinden 7 ay geçmesine rağmen yalının neden yıkılmadığını sordu. Yalıda tadilat yapan Hakkı Süha Gökdemir 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Beykoz Kanlıca’daki yalısında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yargılanan Ebru Gündeş, geçtiğimiz Mart ayında beraat etmiş, tadilatı yapan Hakkı Süha Gökdemir ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

‘YIKIM KARARI NEDEN UYGULANMADI’ DİYE SORDU

SÖZCÜ’nün 31 Mayıs 2015 tarihli haberi sonrası dava açılmasına neden olan CHP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, karardan yaklaşık 1 ay sonra, CİMER üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne bir dilekçe yazdı.

Sağ dilekçesinde, Hakkı Süha Gökdemir hakkında hapis cezası verildiğini belirterek, “Mahkeme kararının kesinleşmesi ile Müdürlüğünüze bilgi verileceği belirtilmekte olup alınan Kurul kararlarına göre yapıların aykırı uygulamalarının giderilmesi mülkiyet sahipleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğünün sorumluluğundadır. Yalı restorasyon projesine uygun hale getirilmesi gerekmektedir sorumluk kurumumuza aittir” ifadelerini kullandı. Sağ dilekçede, yıkım kararının neden uygulanmadığına ilişkin de tarafına bilgi verilmesini istedi.

AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILDIĞI SÖYLENDİ

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından Temmuz ayında gelen cevapta ise, aykırılıkların giderilmemesi halinde yalıdan eşyaların çıkarılmasının ardından yıkım programı dahilinde işlem yapılacağı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu yer ile ilgili İstanbul 6 Numaralı kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ve Başkanlığımız Encümen kararı gereği aykırılıkların ivedilikle giderilmesi için ilgililerine yazı yazıldığı, aykırılıkların giderilmemesi halinde yasal işlem başlatılacağı ve Müdürlüğümüz yıkım programı dahilinde müdahale edileceği bildirilmiştir. Konu ile ilgili işlemler devam etmekte olup, bahse konu yerin nüfus ve eşyadan arındırılarak tahliye edilmesinin ardından Müdürlüğümüz yıkım programı dahilinde işlemler yapılacaktır.”

‘YIKIM NEDEN YAPILMIYOR?’

Kararın ardından yalıda hiçbir düzeltmenin yapılmadığını söyleyen Hüseyin Sağ, “Reza Zarrab ve Ebru Gündeş’in yalısında 10 aydır bir işlem yapılmadı. Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün cevabı geleli 7 ay oldu. Niçin yıkım yapılmıyor? Yıkım yapılması için mülk sahiplerine, en azından İstanbul’da bulunan ve hala yalıda oturan Ebru Gündeş’e tebligat yapılmış mı? Elektrik, su, doğalgaz kesilmesi için Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından yazı yazılmış mı? Mahkeme kararı uygulanması için ne bekleniyor. Koruma kurulu kararı açık, bilirkişi raporu açık, mahkeme sonucu belli” ifadelerini kullandı.