Ebru Şahin ve Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin aşk mı yaşıyor?

Ebru Şahin ile Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in aşk yaşadığı iddia edildi. Kısa sürede gündem olan konuyla alakalı açıklama yapan Şahin, Engin ile sadece arkadaş olduklarını söylerken Seda Sayan ise oğluyla Ebru Şahin’in tanışmadıklarını söyledi.

“OĞULCAN’LA ARKADAŞIZ”

Cihangir’deki bir kafede Oğulcan Engin ile buluştukları ve sevgili oldukları iddia edilen Ebru Şahin, aralarında herhangi bir aşkın olmadığını söyleyen “Oğulcan ile sadece arkadaşız” dedi.

“EBRU’YU BEN DE OĞULCAN DA TANIMIYOR”

Oğulcan Engin ile Ebru Şahin’i Cihangir’deki bir mekanda buluşturup aralarını yapmaya çalıştığı iddia edilen Seda Sayan ise Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programına sesli mesaj göndererek şunları söyledi: “Haber kesinlikle yanlış. Ben oyuncu kardeşimiz Ebru’yu hiç tanımıyorum, yan yana bile gelmedim. Çok beğeniyorum çok iyi bir oyuncu ama hiç tanımıyorum hiç. Oğulcan da tanımıyor. Bu haber nasıl çıktı onu da bilmiyorum.”