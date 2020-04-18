Ebru Şallı 8 Yaşındaki Oğlu Pars’ı Kaybetti! Ölüm Sebebi Neydi?

Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı eski eşi Harun Tan’dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybetti.

Pars’ın ölümü başta magazine camiasını olmak üzere herkesi hüzne boğdu. Peki 8 yaşındaki Pars neden hayatını kaybetti?

Ebru Şallı’nın küçük oğlu Pars, uzun süredir lenfoma hastalığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Şallı daha önce de bir gazetenin Pars’ın hastalığını tüm Türkiye’ye duyuran habere tepki göstermiş, elinizi vicdanınıza koyun diyerek sitem etmişti.

Detaylar videomuzda

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Eski manken ve sunucu Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti

Ebru Şallı’nın eski eşi Harun Tan’dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars dün akşam hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi.

Ünlüler, Ebru Şallı’nın acısını taziye mesajları ile paylaşmaya çalıştı

Ebru Şallı’nın oğlu Pars’ı kaybetmesinin ardından sosyal medya hesapları da hüzne boğuldu. Şallı’nın hayranlarının yanı sıra ünlüler peş peşe taziye mesajı paylaşmaya başladı.