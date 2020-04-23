Ebru Şallı’dan duygulandıran 23 Nisan paylaşımı

16 Nisan’da 2 yıldır mücadele lenfoma hastalığı savaşını kaybeden Pars’ı toprağa vermenin acısını yaşayan Ebru Şallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı oğlunun görüntüleriyle kutladı.
Harun Tan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Pars’ı 16 Nisan’da kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı, geçtiğimiz hafta sonu evladını toprağa vermenin acısını yaşamıştı.
Pars’ın mezarına yazdığı duygusal mesaj ve acının verdiği hüzünle sürekli mezarını ziyaret eden Şallı, 6 yıl önce kendi adını taşıyan programının 23 Nisan özel bölümünde Pars’ı ağırlamıştı.
Ebru Şallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını Instagram sayfasında paylaştığı o görüntülerle kutladı.