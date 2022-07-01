Ebru Türel’e ait ‘ses kaydı’ davasında karar çıktı!

AKP’li Menderes Türel’in eşi Ebru Türel’e ait ses kaydı 2019 yerel seçimlerine damga vurmuştu. O ses kaydını hazırladığı iddiasıyla yargılanan belediye çalışanı Niyazi Ateş, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın sabıkasız olması ve iyi hali nedeniyle cezayı 10 aya indirdi. Davada yargılanan 5 sanık ise beraat etti.

Türkiye’de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden 2 gün önce, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel’e ait ses kaydı sosyal medyada paylaşıldı.

Berlin’den bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan ses kaydında, ‘Şimdi biz ne yapacağız, ikili- üçlü gruplar halinde, otobüslere bineceksiniz. Konuşacaksınız, ineceksiniz. Erkekler de kahvelere gidip, bunları konuşacak. Peki, neyi konuşacaksınız. Mesela PKK’lılar, CHP’lilerin listesinde’ sözleri yer aldı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Menderes Türel, kaydın yasa dışı yollarla elde edilerek, montajlandığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında polis, 12 Nisan 2019’da operasyon düzenledi ve 6 kişi gözaltına alındı.

Türel’in gizlice ses kaydını alan ve montajlayıp internette yayınlayan kişi olduğu iddia edilen belediye şirketi ALDAŞ’ta çalışan Niyazi Ateş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Niyazi Ateş ise 25 gün sonra yapılan itirazla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.

5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Soruşturma sonunda savcı, iddianame hazırlayarak mahkemeye sundu. Antalya 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede; şikayetçi olarak Ebru Türel yer alırken, sanık olarak da Niyazi Ateş’in yanı sıra babası Maksut Ateş, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, yeğeni Cemil Böcek, Böcek’in seçim kampanyasında görev alan İbrahim Doğukan Demirkaya ve Batıkan Gül yer aldı.

İddianamede, Niyazi Ateş’in ‘kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek’ suçundan, diğer 5 şüphelinin ise ‘kayda alınan konuşmaları yayınlamak’ suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

SON KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Antalya 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen 9’uncu ve son duruşmada sanık Batıkan Gül ve İbrahim Doğukan Demirkaya ile taraf avukatları hazır bulundu. Avukatlar, mütalaaya karşı savunma yaptı. Sanıklar ise savunmasında beraatlarını talep etti.

Ses kaydını alan sanık Niyazi Ateş, ‘kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinlemek veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydetmek’ suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5 KİŞİYE BERAAT

Sanığın sabıkasız olması ve iyi hali nedeniyle cezası, önce 10 aya indirildi ardından hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verildi.

Ses kaydını yaymakla suçlanan diğer sanıklar Mustafa Gökhan Böcek, Maksut Ateş, Cemil Böcek, İbrahim Doğukan Demirkaya ve Batıkan Gül ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti. (DHA)

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