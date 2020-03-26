Ebru Yaşar’a Okan Bayülgen konuk oldu

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve iki aylık bir süre içinde tüm dünyaya yayılan corona virüsü hayatı felç etti. “Sokağa çıkmayın” uyarılarına kulak veren vatandaşlar kendilerini evlerinde karantinaya aldı. Bu isimlerden biri de şarkıcı Ebru Yaşar oldu. Yaşar, zaman geçirmek amacıyla takipçilerine canlı yayın açarak sohbet etti, şarkı söyledi.

EBRU YAŞAR’A SÜRPRİZ MİSAFİR

Ebru Yaşar, canlı yayınına katılmak isteyen Okan Bayülgen’le yoğun istekten dolayı bir türlü bağlantı kuramayınca çareyi başka bir telefon ile görüntülü aramakta buldu. Bayülgen, ünlü şarkıcıya, “Sırf seninle canlı yayında sohbet etmek için telefonuma Instagram indirdim. Hesabımı ben yönetmiyorum. Sana yüzlerce kez istek gönderdim. Elim ıslaktı, evde ilk kez nohut pilav yaptım ama bir daha Instagram’a girmem” diye konuşurken, espriler havada uçuştu.

