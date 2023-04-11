Ebubekir Sofuoğlu’ndan AKP’li kadın yöneticilere: Cehennemlikler

Daha önce “Üniversiteler fuhuş yuvası” demesiyle gündem olan Profesör Ebubekir Sofuoğlu, bu kez de İstanbul Sözleşmesi’ni savunan AKP’li kadın yöneticileri hedef tahtasına koydu.

BU KEZ DE AKP’Lİ KADIN YÖNETİCİLERİ HEDEF TAHTASINA KOYDU

6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’na karşıt görüşte olan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, kanunu savunan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a ‘Cehennemlikler’ göndermesi yaptı.

CEHENNEMLİK OLMAKLA SUÇLADI

AKP’li üç kadın yöneticinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Sofuoğlu, altına, “Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe’nin örtüsüne sarılı olsalar bile, Cehennem soğuyuncaya kadar, Cehennem soğuyuncaya kadar, Cehennem soğuyuncaya kadar…” notunu düştü.

Ebubekir Sofuoğlu

“BUNLAR AK PARTİLİ FALAN DA DEĞİL”

Katıldığı bir canlı yayında, Ebubekir Sofuoğlu’nun kendisini hedef alan paylaşımını değerlendiren AKP’li Özlem Zengin, şunları söyledi:

* “Bu tehdit değilde nedir. Bunu kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum. Ben Elhamdülillah Müslümanım. Cennette kimin gideceğine sadece ve sadece Allah’ın karar vereceğine iman eden bir insanım. İşte bunları kastediyorum. Ve bunlar AK Partili falan da değil.

“AHİRETE DAİR KARARI ALLAH VERİR”

* Ben AK Parti’nin Grup Başkanvekiliyim. Ne olup olmayacağımızı da bu insanlar karar vermeyecekler. Ahirete dair kararı Allah’ın vereceği gibi, burada ne olup bittiğine de milletimiz karar verecek. Ben binlerce sade vatandaştan ve kadınlardan mesajlar aldım. O yüzden biz yanlış bir şey yapmıyoruz. Allah’ın emirlerine aykırı bir şey yapmıyoruz.

“YALANLARLA, DOLANLARLA DEĞİL, MADDELERDE YAZANLAR NEYSE O”

* Bütün tezlerimizi yalanlarla, dolanlarla değil, maddelerde yazanlar neyse o. Tezlerimizi de savunmaya hazırım. O yüzden bu çok güzel bir cevaptır anlayanlar için. Anlamayanlar da kendi saçmalıklarını yazmaya devam edebilirler.”