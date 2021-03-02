ECB Başkanı Christine Lagarde: “Şirketlerin finansman kaynaklarına erişimi sağlanacak”

BERLİN (AA) – Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, salgın döneminde Avro Bölgesi'nde şirketlere uygun finansal koşullar sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Almanya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği'nin (BVMW) çevrimiçi yapılan yıllık toplantısında konuşan Lagarde, Avro Bölgesi’nde finansman koşullarını vaktinden önce sıkılaştırmayacaklarını söyledi.

Lagarde, "ECB, şirketlerin ve ailelerin krizin üstesinden gelmeleri için ihtiyaç duydukları finansal kaynaklara erişimini sağlayacak." ifadesini kullandı.

ECB Başkanı Lagarde, aşı teknolojisindeki gelişmelerle Kovid-19 krizinde tünelin ucunda ışık göründüğüne işaret ederek, “Tünelin ne kadar uzun olduğunu ise henüz tam olarak bilmiyoruz.” dedi.

Kovid-19’a karşı daha fazla insan aşılanıncaya kadar belirsizliğin yüksek kalacağını anlatan Lagarde, “Pek çok şirket için şu anda zorluk devam ediyor ve gelecek belirsizliğini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.