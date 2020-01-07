Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990’da dünyaya geldi. İstanbullu olan Çeşmioğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Şimdi, Ece Çeşmioğlu’nu gelin daha yakından tanıyalım…
Ece Çeşmioğlu rol aldığı projeler yerine, başarılı oyuncu Taner Ölmez ile yaşadığı aşk ile gündemde. Ece Çeşmioğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ece Çeşmioğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?
Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur ve İstanbulludur. Çocukluk hayali olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan güzel oyuncu, 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı, 2006 yılında “İki Aile” dizisindeki Ceren rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Ece Çeşmioğlu ardından, “Firar”, “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, “Yazın Öyküsü”, “Kalbim Yangın Yeri” ve “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında “Yüz Yüze” dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, son olarak “Yuvamdaki Düşman” dizisinde Ceren karakterine hayat vermişti.
“İçim dışım birdir aslında. Oynamam. Doğalım. Bu rol yaparken de yakalamaya çalıştığım bir durum. Doğallık ve samimiyet… Neysem, o olmak. Fazlası değil” sözleri ile kendini tanımlayan 28 yaşındaki Ece Çeşmioğlu, 1.63 metre boyunda, 52 kilo ve Yay burcudur.
Ece Çeşmioğlu’nun rol aldığı diziler:
Tutunamayanlar / İrem – 2020
Yuvamdaki Düşman / Ceren – 2018
Yüz Yüze / Zeynep – 2017
Muhteşem Yüzyıl: Kösem / Atike Sultan – 2016
Kalbim Yangın Yeri / Sevda Günsoy – 2016
Yaz’ın Öyküsü / Yaz – 2015
Öyle Bir Geçer Zaman ki / Ayça – 2012 – 2013
Firar / Bahar – 2011 – 2012
Eyvah Halam / Asya – 2008
İki Aile / Ceren Karaman – 2006 – 2008
Gümüş / Hilal – 2005
Nehir – 2005
Çocuğun Var Derdin Var – 2004
Rol aldığı filmler:
Başlangıç – 2011
Ev – 2009
Kuş – 2015
Çocuklar Duymasın – 2002
Son güncelleme: 15:34 – 07.01.2020